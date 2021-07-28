Напередодні 52-річчя Дженніфер Лопес відправилась у романтичну відпустку з новим бойфрендом Беном Аффлеком. Закохані обрали елітний курорт Сен-Тропе й орендували розкішну яхту за 130 мільйонів доларів. За дивним збігом обставин, на півдні Франції опинився екснаречений співачки – Алекс Родрігес.

До теми Дженніфер Лопес і Бен Аффлек відпочивають у Франції: фото з розкішної яхти

Колишній бейсболіст святкував день народження через три дні після Джей Ло. З нагоди 46-річчя він також винайняв дорогу яхту, і також зупинився в бухті Сен-Тропе.

Безумовно, на відпочинок Алекс Родрігес відправився не сам. У Францію він покликав друзів, рідних і партнерів. В особистому інстаграм-профілі бізнесмен опублікував відео, зняте з дрона. Він показав, як займається спортом на палубі яхти.

"Я сьогодні дуже вдячний, не лише тому, що відсвяткував свій великий день з неймовірними друзями та родиною у цій чарівній поїздці, але й за всі побажання, любов та підтримку всіх. Я не міг бажати нічого більшого", – емоційно написав іменинник.

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До слова, Дженніфер Лопес і Бен Аффлек відпочивають у Сен-Тропе на значно дорожчій яхті. Її вартість оцінюють у 130 мільйонів доларів.

Як пишуть західні ЗМІ, вона належить українському олігархові Рінату Ахметову. На судні Valerie є тераса, 6-метровий басейн, тренажерний зал, кабінети косметолога та масажиста, кінотеатр і вертолітний майданчик.