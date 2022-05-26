"Я сама переживаю ці емоції": Лобода відкрила центр психологічної допомоги для українців

Колишня російська гастролерка Світлана Лобода на третій місяць війни в Україні відкрила центр допомоги для постраждалих. Там надаватимуть психологічну допомогу.

Артистка розповіла, що кожного дня отримує багато листів від шанувальників, які розповідають про жахи, що їм довелось пережити під час війни Росії з Україною. Каже, що не може читати їх без сліз, тому вирішила якось допомогти їм і створила центр психологічної допомоги – LOBODA Help Center.

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Разом з командою вона відкрила в Telegram чат-бот, куди можуть звернутись усі охочі та отримувати психологічну допомогу. Також буде організоване реальне місце для зустрічей з психологами. Крім цього в рамках центру допомоги усім постраждалим від війни буде надаватися матеріальна допомога.

"За останні три місяці повномасштабного вторгнення Росії в Україну життя кожного змінилося до невпізнанності. Коли я отримую ваші листи, я читаю їх завжди зі сльозами на очах… Я думала, як я можу ще більше допомогти кожному, допомогти не просто відповіддю на листи, не просто підтримати словом, а допомогти максимально більшій кількості людей. Спілкуватися та допомагати на широкому рівні, залучити професіоналів, з якими працюю сама", – поділилася Лобода.

Як повідомила помічниця Лободи в інстаграм-сторіс, всього за добу до їхнього чат-бота прийшло понад 300 запитів, 40 історій з яких потребують професійної допомоги.



У Лободи запрацював центр психологічної допомоги / Скриншот з інстаграм-сторіс

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Позиція Лободи до війни в Україні