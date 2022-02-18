Я представлятиму Україну, а не Суспільне, – соліст Kalush Orchestra готовий підписати контракт

Гурт Kalush Orchestra найбільш імовірно стане наступним претендентом на участь в Євробаченні-2022 від України. Музиканти вже розмовляли із Суспільним і 18 лютого мають підписати документи.

Про це заявив лідер гурту Олег Псюк. 17 лютого він розповів у радіоефірі в Сергія Притули про те, що у них запланована зустріч з Суспільним і вони зможуть остаточно сказати, чи поїдуть на конкурс.

До слова Після дискваліфікації Alina Pash: Суспільне пропонує Kalush Orchestra поїхати на Євробачення

Так, вони сьогодні зв'язувалися з нашими менеджерами і ми маємо до них прийти розмовляти. Завтра (у п'ятницю, 18 лютого, – Showbiz 24) буде фінальна відповідь. Коли ми підпишемо всі папери, тоді ми зможемо заявити точно,

– сказав Псюк.

"Представлятиму Україну, а не Суспільне"

Виконавець додав, що буде співпрацювати із Суспільним навіть після того, як погрожував мовнику подати в суд за плутанину в оголошенні результатів у прямому ефірі. Також Псюк обіцяв подати петицію на сайт Президента.



Гурт Kalush Orchestra / Фото Суспільного, Анастасія Мантач, Артем Галкін

"Ну, можу сказати, що мій гарний виступ не залежить від Суспільного. І я навіть радий, що Євробачення в Італії організовують не вони, тому я представлятиму Україну, а не Суспільне. Наші претензії були виключно до них, через те, що не прозоро все відбувалося. Судді плуталися, і навіть один з них почав нас відкрито злити і ображати… Нам не дуже подобається те, що зараз ми виглядаємо так, на кшталт, які посіли друге місце, "добре підемо до них"", – додав Олег Псюк.

До теми У Суспільному пояснили, чому не показали листок з балами гурту Kalush Orchestra

У підсумку лідер гурту Kalush Orchestra додав, що він засмучений тим, що багато "зловмисників" намагаються знайти різну інформацію на них і зламують соціальні мережі.

"Пробують соціальні мережі учасників групи ламати. Музикант наш, колись їздив до Поплавського в масовку у 2013 році в Москві. Але він там навіть не виступав. А після він жодного разу там не був", – запевнив Олег Псюк.