Об этом заявил лидер группы Олег Псюк. 17 февраля он рассказал в радиоэфире у Сергея Притулы о том, что у них запланирована встреча с Суспильным и они смогут окончательно сказать, поедут ли на конкурс.

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Да, они сегодня связывались с нашими менеджерами и мы должны к ним прийти разговаривать. Завтра (в пятницу, 18 февраля – Showbiz 24) будет финальный ответ. Когда мы подпишем все бумаги, мы сможем заявить точно,

– сказал Псюк.

"Представлять Украину, а не Суспильне"

Исполнитель добавил, что будет сотрудничать с Суспильным даже после того, как угрожал вещателю подать в суд за путаницу в объявлении результатов в прямом эфире. Также Псюк обещал подать петицию на сайт Президента.

Группа Kalush Orchestra / Фото Общественного, Анастасия Мантач, Артем Галкин

"Ну, могу сказать, что мое хорошее выступление не зависит от Суспильного. И я даже рад, что Евровидение в Италии организуют не они, поэтому я буду представлять Украину, а не Суспильне. Наши претензии были исключительно к ним, потому что все поисходило не прозрачно. Судьи путались, и даже один из них начал нас открыто злить и оскорблять… Нам не очень нравится то, что сейчас мы выглядим так, вроде, которые заняли второе место, "хорошо пойдем к ним"", – добавил Олег Псюк. .

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В итоге лидер группы Kalush Orchestra добавил, что он расстроен тем, что многие "злоумышленники" пытаются найти разную информацию на них и взламывают социальные сети.

"Пытаются социальные сети участников группы ломать. Музыкант наш, когда-то ездил к Поплавскому в массовку в 2013 году в Москве. Но он там даже не выступал. А после он ни разу там не был", – заверил Олег Псюк.