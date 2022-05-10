"Я плакав, коли українці співали": мережа реагує на виступ Kalush Orchestra на Євробаченні-2022

У Турині розпочався пісенний конкурс Євробачення-2022. Представники України гурт Kalush Orchestra вже виступили в першому півфіналі та підкорили публіку. Як мережа реагує на їхній виступ – дізнавайтеся далі.

Вся Європа вкотре показала свою підтримку Україні на Євробаченні. У залі майоріли синьо-жовті прапори, виступ Kalush Orchestra глядачі переглядали стоячи, а після того, як колектив заспівав Stefania, зал вибухнув оваціями.

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Kalush Orchestra підкорили Євробачення-2022

На офіційній сторінці конкурсу в інстаграмі опублікували відео виступу представників України, під яким прихильники Євробачення висловили своє захоплення. Привітання та компліменти надійшли з різних куточків Європи та світу.

"За Україну";

"Неймовірний виступ, чудова постановка";

"Очевидно найкраща пісня";

"Вони заслуговують бути у топ-5";

"Крутий виступ, я тримаю за них кулачки";

"Голосуйте за них";

"Побачимось у гранд-фіналі";

"Переможці";

"Я плакала. Вони найкращі";

"Це дуже сподобалось, це помітно. Перемога України";

"Це було абсолютно дивовижно";

"Мужність – співати після того, що сталося… Браво";

"Я плакав, коли українці співали";

"Мої переможці".

З території України не можна голосувати за Kalush Orchestra, але є можливість підтримати представника будь-якої іншої країни. Як голосувати на конкурсі – дізнавайтеся тут

Виступ Kalush Orchestra у першому півфіналі Євробачення-2022: дивіться відео онлайн

Зазначимо, букмекери пророкують перемогу саме Україні. Після початку повномасштабної війни на території нашої країни увесь світ підтримує нас не лише у боротьбі з ворогом, а й у пісенному конкурсі.