"Я плакав, коли українці співали": мережа реагує на виступ Kalush Orchestra на Євробаченні-2022
У Турині розпочався пісенний конкурс Євробачення-2022. Представники України гурт Kalush Orchestra вже виступили в першому півфіналі та підкорили публіку. Як мережа реагує на їхній виступ – дізнавайтеся далі.
Вся Європа вкотре показала свою підтримку Україні на Євробаченні. У залі майоріли синьо-жовті прапори, виступ Kalush Orchestra глядачі переглядали стоячи, а після того, як колектив заспівав Stefania, зал вибухнув оваціями.
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Kalush Orchestra підкорили Євробачення-2022
На офіційній сторінці конкурсу в інстаграмі опублікували відео виступу представників України, під яким прихильники Євробачення висловили своє захоплення. Привітання та компліменти надійшли з різних куточків Європи та світу.
- "За Україну";
- "Неймовірний виступ, чудова постановка";
- "Очевидно найкраща пісня";
- "Вони заслуговують бути у топ-5";
- "Крутий виступ, я тримаю за них кулачки";
- "Голосуйте за них";
- "Побачимось у гранд-фіналі";
- "Переможці";
- "Я плакала. Вони найкращі";
- "Це дуже сподобалось, це помітно. Перемога України";
- "Це було абсолютно дивовижно";
- "Мужність – співати після того, що сталося… Браво";
- "Я плакав, коли українці співали";
- "Мої переможці".
Виступ Kalush Orchestra у першому півфіналі Євробачення-2022: дивіться відео онлайн
Зазначимо, букмекери пророкують перемогу саме Україні. Після початку повномасштабної війни на території нашої країни увесь світ підтримує нас не лише у боротьбі з ворогом, а й у пісенному конкурсі.