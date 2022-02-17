Хоч ще не всі країни-учасниці Євробачення оголосили своїх представників, у букмекерів "гра вже почалась". Доволі нещодавно друге місце у таблиці обіцяли Україні, проте через дискваліфікацію виконавиці Alina Pash, нашу країну "посунули" на 5 сходинку.

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Хто має шанс перемогти на Євробаченні-2022 за прогнозами букмекерів

Після підривної перемоги італійського гурту Måneskin з піснею Zitti e buoni букмекери вірять, що у цьому році італійці теж не підведуть, тож чоловічому дуету виконавців Mahmood&BLANCO вони "присудили" першу позицію.



Прогнози букмекерів на Євробачення 2022 / Скриншот з офіційного сайту Євробачення

У п'ятірку фіналістів увійшли Швеція, Польща, Австралія. Наразі невідомо, хто замінить дискваліфіковану Alina Pash на Євробаченні-2022 в Турині та й чи взагалі цього року Україна поїде на конкурс. Зі слів Катерини Павленко, солістки етнофолкгурту Go_A, який минулоріч підірвав сцену Євробачення піснею SHUM, Україну взагалі можуть дискваліфікувати за політизацію Національного відбору.

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Топову десятку країн доповнили Греція, Франція, Росія, Норвегія та Іспанія, яка вже оголосила, що від неї поїде співачка Chanel із танцювальною композицією SlowMo.

Детальніше з букмекерською таблицею можна ознайомитись тут.

Загалом з 41 країни лише 12 презентувало своїх конкурсантів і їхні пісні. З часом їхній список буде збільшуватись. Останнє ж 41 місце у таблиці прогнозують Болгарії.

Нагадаємо, що 66-й міжнародний пісенний конкурс "Євробачення-2022" відбудеться в італійському місті Турин на олімпійській арені PalaOlimpico. Традиційно відбудуться два півфінали і один фінал, після якого фани дізнаються, хто переміг на конкурсі.

Дати Євробачення-2022: