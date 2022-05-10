Вся Европа еще раз показала свою поддержку Украине на Евровидении. В зале развевались сине-желтые флаги, выступление Kalush Orchestra зрители просматривали стоя, а после того, как коллектив спел Stefania, зал взорвался овациями.

К теме Kalush Orchestra зажгли сцену Евровидения-2022 в первом полуфинале: видео впечатляющего выступления

Kalush Orchestra покорили Евровидение-2022

На официальной странице конкурса в инстаграмме опубликовали видео выступления представителей Украины, под которым поклонники Евровидения выразили свое восхищение. Приветствия и комплименты поступили из разных уголков Европы и мира.

  • "За Украину";
  • "Невероятное выступление, отличная постановка";
  • "Очевидно лучшая песня";
  • "Они заслуживают быть в топ-5";
  • "Крутое выступление, я держу за них кулачки";
  • "Голосуйте за них";
  • "Увидимся в гранд-финале";
  • "Победители";
  • "Я плакала. Они самые лучшие";
  • "Это очень понравилось, это заметно. Победа Украины";
  • "Это было совершенно удивительно";
  • "Мужество – петь после случившегося... Браво";
  • "Я плакал, когда украинцы пели";
  • "Мои победители".

Выступление Kalush Orchestra в первом полуфинале Евровидения-2022: смотрите видео онлайн

Отметим, букмекеры предрекают победу именно Украине. После начала полномасштабной войны на территории нашей страны, весь мир поддерживает нас не только в борьбе с врагом, но и в песенном конкурсе.