Вся Европа еще раз показала свою поддержку Украине на Евровидении. В зале развевались сине-желтые флаги, выступление Kalush Orchestra зрители просматривали стоя, а после того, как коллектив спел Stefania, зал взорвался овациями.
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Kalush Orchestra покорили Евровидение-2022
На официальной странице конкурса в инстаграмме опубликовали видео выступления представителей Украины, под которым поклонники Евровидения выразили свое восхищение. Приветствия и комплименты поступили из разных уголков Европы и мира.
- "За Украину";
- "Невероятное выступление, отличная постановка";
- "Очевидно лучшая песня";
- "Они заслуживают быть в топ-5";
- "Крутое выступление, я держу за них кулачки";
- "Голосуйте за них";
- "Увидимся в гранд-финале";
- "Победители";
- "Я плакала. Они самые лучшие";
- "Это очень понравилось, это заметно. Победа Украины";
- "Это было совершенно удивительно";
- "Мужество – петь после случившегося... Браво";
- "Я плакал, когда украинцы пели";
- "Мои победители".
Выступление Kalush Orchestra в первом полуфинале Евровидения-2022: смотрите видео онлайн
Отметим, букмекеры предрекают победу именно Украине. После начала полномасштабной войны на территории нашей страны, весь мир поддерживает нас не только в борьбе с врагом, но и в песенном конкурсе.