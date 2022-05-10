Вся Європа вкотре показала свою підтримку Україні на Євробаченні. У залі майоріли синьо-жовті прапори, виступ Kalush Orchestra глядачі переглядали стоячи, а після того, як колектив заспівав Stefania, зал вибухнув оваціями.

До теми Kalush Orchestra запалили сцену Євробачення-2022 у першому півфіналі: відео вражаючого виступу

Kalush Orchestra підкорили Євробачення-2022

На офіційній сторінці конкурсу в інстаграмі опублікували відео виступу представників України, під яким прихильники Євробачення висловили своє захоплення. Привітання та компліменти надійшли з різних куточків Європи та світу.

  • "За Україну";
  • "Неймовірний виступ, чудова постановка";
  • "Очевидно найкраща пісня";
  • "Вони заслуговують бути у топ-5";
  • "Крутий виступ, я тримаю за них кулачки";
  • "Голосуйте за них";
  • "Побачимось у гранд-фіналі";
  • "Переможці";
  • "Я плакала. Вони найкращі";
  • "Це дуже сподобалось, це помітно. Перемога України";
  • "Це було абсолютно дивовижно";
  • "Мужність – співати після того, що сталося… Браво";
  • "Я плакав, коли українці співали";
  • "Мої переможці".

Виступ Kalush Orchestra у першому півфіналі Євробачення-2022: дивіться відео онлайн

Зазначимо, букмекери пророкують перемогу саме Україні. Після початку повномасштабної війни на території нашої країни увесь світ підтримує нас не лише у боротьбі з ворогом, а й у пісенному конкурсі.