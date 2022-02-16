Я можу Аліні допомогти, – Стерненко іронічно нагадав співачці її розклад руху з Росії до Криму
Джерело:телеграм Сергія Стерненка
Українська артистка Alina Pash днем раніше, 15 лютого, попалась на брехні з довідкою про сухопутній перетин адмінкордону з Кримом. Поки артистка з'ясовує, як така ситуація могла скластись, Стерненко наполягає на брехні співачки.
Громадський активіст опублікував у своєму телеграм-каналі дані, що дані про перетин адмінкордону з Кримом Державна прикордонна служба України зберігає всього 5 років. Тобто термін справи Alina Pash про нібито її поїздку з Херсонської області на півострів вже давно минув.
До слова Розриваю стосунки з директором, – Alina Pash з'ясувала, як Суспільне отримало фальшиву довідку
Фактично, ДПСУ відмежувалась від історії з Паш і підробленою нею довідкою. Але нічого, я можу Аліні допомогти. Якщо вона забула, то ось перелік її перетинань державного кордону, – навів наступний ймовірний розклад Стерненко.
- 11.04.2015 з Ужгорода виїхала в Словаччину. Того ж дня повернулась назад.
- 16.04.2015 полетіла з Києва до Тбілісі.
- 21.04.2015 повернулась назад.
- 11.08.2015 з Києва вилетіла у Москву.
- 12.08.2015 з Москви Паш прилетіла у окупований Крим.
- 14.08.2015 з Домодєдово прилетіла до Києва.
- 16.02.2016 виїхала через ПП "Чоп" до Угорщини.
- 28.02.2016 через ПП "Лужанка" повернулась в Україну.
- 06.05.2016 вона з Києва полетіла в Анталію.
- 07.05.2016 повернулась.
- 01.06.2016 через Краковець Аліна поїхала до Польщі.
- 03.06.2016 там же повернулась в Україну.
- 30.06.2016 літала в Іршанок (Кіпр).
- 03.07.2016 зворотнім рейсом повернулась до Києва.
- Потім ще були візити до Варшави, Барселони і не тільки.
Стерненко отримав дані про термін зберігання особистих справ / Фото з телеграму активіста
Активіст Сергій додав, що після усіх фактів порушення участі Alina Pash у відборі Євробачення в Україні, а також порушення правил ДПСУ її не повинні допускати до конкурсу.
У підсумку маємо: фото Аліни на Красной площі в Москві; візит до окупованого Криму через Москву із порушенням закону; відсутність вибачень і багаторазова публічна брехня про це; підробка "довідки" від ДПСУ; Паш не може довести свою брехню щодо візиту в Крим. Гадаю, Суспільне має усі підстави дискваліфікувати її абсолютно законно. Сподіваюсь, саме це і відбудеться,
– підсумував Стерненко.
Скандал навколо довідки Alina Pash про візит у Крим: головне
- Після фіналу Нацвідбору Alina Pash показала довідку нібито від ДПСУ, яка підтверджувала її поїздку в Крим у 2015 році через Херсонську область.
- Сергій Стерненко заявив, що цей документ є фейком і звернувся до Суспільного з вимогою дискваліфікували артистку з конкурсу.
- Згодом Суспільний мовник відреагував на прохання Стерненка та інших громадян та прийняв рішення поки що не підписувати договір з Паш.
- Після прохання Суспільного звернути увагу на скандал, у ДПСУ прикордонники заявили, що не видавали ніяких документів Паш.
- Згодом виконавиця пояснила, що не сама отримувала документ, а довірила цю справу члену команди, оскільки перед відбором хворіла.
- Голова правління Суспільного Микола Чернотицький наголосив, що, на його думку, шахраї не можуть представляти Україну на Євробаченні.