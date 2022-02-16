Общественный активист опубликовал в своем телеграм-канале информацию, что данные о пересечении админграницы с Крымом Государственная пограничная служба Украины хранит всего 5 лет. То есть срок дела Alina Pash о якобы ее поездке из Херсонской области на полуостров уже давно истек.
К слову Разрываю отношения с директором, – Alina Pash выяснила, как Суспільне получило фальшивую справку
Фактически, ГПСУ отмежевалась от истории с Паш и подделанной ею справкой. Но ничего, я могу Алине помочь. Если она забыла, то вот перечень ее пересечений государственной границы,
– привел следующее вероятное расписание Стерненко.
- 11.04.2015 из Ужгорода выехала в Словакию. В тот же день вернулась обратно.
- 16.04.2015 полетела из Киева в Тбилиси.
- 21.04.2015 вернулась обратно.
- 11.08.2015 из Киева вылетела в Москву.
- 12.08.2015 из Москвы Паш прилетела в оккупированный Крым.
- 14.08.2015 из Домодедово прилетела в Киев.
- 16.02.2016 выехала через ЧП "Чоп" в Венгрию.
- 28.02.2016 через ПП "Лужанка" вернулась в Украину.
- 06.05.2016 она из Киева полетела в Анталию.
- 07.05.2016 вернулась.
- 01.06.2016 через Краковец Алина поехала в Польшу.
- 03.06.2016 той же дорогой вернулась в Украину.
- 30.06.2016 летала в Иршанок (Кипр).
- 03.07.2016 обратным рейсом вернулась в Киев.
- Потом еще были визиты в Варшаву, Барселону и не только.
Стерненко получил данные о сроке хранения личных дел / Фото из телеграма активиста
Сергей добавил, что после всех фактов нарушения участия Alina Pash в отборе Евровидения в Украине, а также нарушения правил ГПСУ ее не должны допускать к конкурсу.
В итоге имеем: фото Алины на Красной площади в Москве; визит в оккупированный Крым через Москву с нарушением закона; отсутствие извинений и многократная публичная ложь об этом; подделка "справки" от ГПСУ; Паш не может доказать свою ложь относительно визита в Крым. Думаю, Суспільне имеет все основания дисквалифицировать ее абсолютно законно. Надеюсь, именно это и произойдет,
– подытожил Стерненко.
Скандал вокруг справки Alina Pash о визите в Крым: главное
- После финала Нацотбора Alina Pash показала справку якобы от ГПСУ, которая подтверждала ее поездку в Крым в 2015 году через Херсонскую область.
- Сергей Стерненко заявил, что этот документ является фейком и обратился к Суспільному с требованием дисквалифицировать артистку с конкурса.
- Впоследствии Общественный вещатель отреагировал на просьбу Стерненко и других граждан и принял решение пока не подписывать договор с Паш.
- После просьбы Суспільного обратить внимание на скандал к ГПСУ, пограничники заявили, что не выдавали никаких документов Паш.
- Впоследствии исполнительница объяснила, что не сама получала документ, а доверила это дело члену команды, поскольку перед отбором болела.
- Глава правления Суспільного Николай Чернотицкий отметил, что, по его мнению, мошенники не могут представлять Украину на Евровидении.