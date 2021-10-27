30-річна модель у своїй книзі розповіла, що води у неї відійшли за тиждень до передбачуваної дати пологів. Вона прокинулась від того, що відчула прилив. Її чоловік Себастьян Бір-Макклард вже був готовим, тому взяв сумку і поїхав з дружиною до лікарні.

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Емілі Ратажковскі зізнається, що пологи перенесла складно, оскільки перейми супроводжувались нестерпним болем. В якийсь момент вона побоювалась, аби з її сином було все гаразд. У деякі моменти їй здавалось, що її тіло от-от розколеться.

"Біль був всепоглинальним. Я відчувала його кожною клітиною свого тіла. Перейми були безперервними, і коли одна з них досягла піку, мене охопила паніка. Я відчайдушно хотіла, щоб біль припинився, але я була у пастці. Я стискала зуби. Я переживала за те, чи впораємося ми з малюком. Наші життя залежали від таємничих механізмів мого тіла. Я кричала і кусала подушки, але розуміла, що малюкові зараз гірше, ніж мені," – прокоментувала пологи Емілі.

Ратажковскі також поділилась, що весь процес пологів вона спостерігала у дзеркалі, яке було над нею.

"У дзеркалі, розташованому наді мною, я не впізнавала свого обличчя: воно було пухким і червоним, а вени пульсували. Моє тіло було опухлим, сирим та незнайомим. Все змінилося", – додала зірка.

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