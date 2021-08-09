Успішна американська модель Емілі Ратажковські 8 березня стала мамою. День тому її синові Сильвестру виповнилося рівно 5 місяців. З нагоди дня народження первістка зірка показала нові фото малюка.

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Емілі Ратажковські на відпочинку з сином

Кількома тижнями раніше модель була в Італії, можливо, вона продовжує свою подорож Середземним морем. Емілі Ратажковські катається на яхті, відвідує світські заходи та просто насолоджується відпусткою. Очевидно, малюк зовсім не перешкода для повноцінного відпочинку.

Модель показала кілька світлин, які зробила під час подорожі разом з Сильвестром. На одному з фото вона показала, як тримає сплячого сина на грудях. Він одягнений у стильний різнобарвний костюм та панамку.

На іншому кадрі Сильвестр позує на пляжі. Він лежить на зручній подушці, а його зіркова матуся розташувалась поруч. Емілі Ратажковські не спішить показувати обличчя сина: вона або прикриває його емоджі, або фотографує зі спини.



Емілі Ратажковські з сином / Фото з інстаграму Емілі Ратажковські



Емілі Ратажковські з сином / Фото з інстаграму Емілі Ратажковські

Цікаво, що не тільки Емілі Ратажковські відпочивала в Італії. Там проводили час багато зіркових родин та пар: