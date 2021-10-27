30-летняя модель в своей книге рассказала, что воды у нее отошли за неделю до предполагаемой даты родов. Она очнулась от того, что почувствовала прилив. Ее муж Себастьян Бир-Макклард уже был готов, потому взял сумку и уехал с женой в больницу.

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Эмили Ратажковски признается, что роды перенесла сложно, поскольку схватки сопровождались невыносимой болью. В какой-то момент она опасалась, чтобы с ее сыном было все хорошо. В некоторые моменты ей казалось, что ее тело вот-вот расколется.

"Боль была всепоглощающей. Я чувствовала ее каждой клеткой своего тела. Схватки были непрерывными, и когда одна из них достигла пика, меня охватила паника. Я отчаянно хотела, чтобы боль прекратилась, но я была в ловушке. Я сжимала зубы. Я переживала за то, справимся ли мы с малышом. Наши жизни зависели от таинственных механизмов моего тела. Я кричала и кусала подушки, но понимала, что малышу сейчас хуже, чем мне", – прокомментировала роды Эмили.

Ратажковски также поделилась, что весь процесс родов она наблюдала в находившемся над ней зеркале.

"В зеркале, расположенном надо мной, я не узнавала своего лица: оно было рыхлым и красным, а вены пульсировали. Мое тело было опухшим, сырым и незнакомым. Все изменилось", – добавила звезда.

Что известно о личной жизни Эмили