29-річна американська модель та акторка Емілі Ратажковські народила первістка. У зірки фільму "Ідеальна пастка" та її чоловіка, продюсера Себастьяна Бір-Маккларда народився хлопчик – Сильвестр Аполлон Беар.

Радісною звісткою модель поділилася у своєму інстаграмі. Хлопчик з'явився на світ ще 8 березня, однак про його появу на світ Емілі Ратажковські оголосила лише через три дні, 11 березня.

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Новоспечена матуся оприлюднила зворушливе фото з пологового будинку, показавши, як годує новонародженого сина грудьми. Перед камерою вона позувала без одягу та з ніжністю спостерігала за малюком.

Сильвестр Аполлон Беар приєднався до нашої земної сторони. Пустотливий прибув 8.03.21 – найнереальнішого, найкрасивішого та сповненого любов'ю ранку,

– написала модель.

Що відомо про вагітність Емілі Ратажковські

Про свою вагітність Емілі Ратажковські повідомила в інстаграмі наприкінці жовтня, опублікувавши відеоролик з округленим животом. Знаменитість позувала для digital-обкладинки американського Vogue.

Стать дитини модель не розголошувала, втім в одному зі своїх дописів зазначила, що її дитина зробить це сама, коли їй виповниться 18 років.

"Коли ми із чоловіком розповідаємо друзям, що я вагітна, вони насамперед запитують: "Ви знаєте, хто у вас народиться?". Нам подобається відповідати, що ми не дізнаємося статі, поки нашій дитині не виповниться 18 років, і тоді вона сама про це скаже. Всі сміються, але в нашому жарті є частка істини. Люди набагато складніші, і їх визначають не геніталії", – зазначила Ратажковські.

Варто зазначити, що зіркова матуся неабияк чекала на народження малятка. В одному зі своїх дописі в інстаграмі, вона написала: "Я буду дорожити цим відео, поки живу". Ратажковські опублікувала відеоролик на яких перебуває на останніх місяцях вагітності, насолоджуючись своїм особливим станом.