Немає ресурсу ініціювати ср*чі, – Єфросиніна відповіла, чи взяла б інтерв'ю в Лободи

Ведуча Маша Єфросиніна рік тому взяла інтерв'ю у Світлани Лободи, яка на той час не коментувала тему війни та будування кар'єри в Росії. Єфросиніна зізналась, чи поспілкувалась би з артисткою зараз.

Рік тому Світлана Лобода розповіла Маші Єфросиніній про стосунки з доньками, колишнім чоловіком та продюсеркою, але не згадала про війну в Україні та причини того, чому її виступи бойкотували кілька років тому. Інтерв'юерка Єфросиніна розповіла, що зараз не хотіла б робити ще одне інтерв'ю зі співачкою.

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Чому Єфросиніна не кличе Лободу на інтерв'ю

Маша Єфросиніна пояснила, що не хоче показувати справжність людини, в якої бере інтерв'ю, через гострі запитання. "Мій підхід до інтерв'ю показує, що справжність людини можна показати не ображаючи її або не лізучи з якимись різкими образливими тичками до неї в кишківник. Щоб звідси все подіставати".

Ведуча додала, що Лобода передивляється інтерв'ю після запису. Тому вона могла б і не дозволити публікувати матеріал з актуальними запитаннями.

Я не хочу, бо я знаю: кликати Свєту в ці часи – це в неї треба питати весь ряд запитань, на які я знаю, як вона відповість. Нащо мені це? Мені тоді вистачило хейту. Свєта віддивлюється свої інтерв'ю. Вона його подивиться, їй щось не сподобається. Кожна людина, яка дала інтерв'ю, має право заборонити публікувати це інтерв'ю,

– пояснила Маша.

"Закінчиться війна, переможемо – повернемося до законів журналістики. Я сьогодні тобі дуже красномовно даю зрозуміти – в мене під час цих страшних часів немає внутрішнього ресурсу самій ініціювати ср*чі, самій лізти у все це. Я так багато бачу горя, що в мене сьогодні немає сил провокувати ще чийсь біль, хейт, когось натравлювати. Не хочу".

Маша Єфросиніна підсумувала, що зараз має чим займатися, тому не хоче лізти у брудну білизну Світлани Лободи. "Нехай ті люди копирсаються там, яким це приносить задоволення, яким нема що робити. У мене зараз немає ані бажання, ані сил. Називайте мене поганою журналісткою, але стільки ср*чів, стільки гі*на одне з одним, вистачає зараз людей, які захейтять мене, тебе, Свєту Лободу, всіх розберуть на частки".

Як Світлану Лободу мало не заборонили в Литві

Хоч Світлана Лобода через місяць після 24 лютого назвала Росію агресором та почала відкрито підтримувати Україну, у Литві її однаково хотіли оголосили персоною нон грата.

Артистка спростувала цю інформацію й назвала це "чорним піаром", а згодом це підтвердили організатори її концертів.

Перед виступом у Вільнюсі Лобода навіть зібрала пресконференцію, на якій заявила, що Мінкульт Литви помилився. Вона додала, що є громадянкою України та не відвідувала окупований Крим після 2014 року.