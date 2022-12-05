Війна внесла корективи в усі сфери життя українських зірок, зокрема й у їхні гонорари та заробіток. Маша Єфросиніна зізналась, як вона заробляє під час війни.

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Заробіток Маші Єфросиніної під час війни

В інтерв'ю знаменитість спростувала інформацію про те, що вона отримує зарплату як почесний Посол ООН. "Ніколи не отримувала за це гроші. Ніхто у всьому світі не отримує гроші за цю посаду. Тут ніколи не йшлося про гроші".

Маша Єфросиніна пояснила, що зараз живе на збереження, бо добре заробила у 2021 році. Зараз її дохід з ютуб-каналу здебільшого йде в інвестиції, аніж зарплату.

YouTube приніс мені гроші за ці 9 місяців кілька разів. Але я їх реінвестую далі. Іноді виходжу в мінус, деколи в нуль. Ці кілька разів я заробила і вони компенсували те, що я витратила раніше. Немає ні реклами, нічого,

– сказала ведуча.

"Я живу зараз на збереження. Те, що я заробила до великої війни, а заробила я непогано, в мене були контракти. На даль під час війни вони перервалися всі. Всі мої контракти на стопі".

Як заробляють зірки під час війни