Війна внесла корективи в усі сфери життя українських зірок, зокрема й у їхні гонорари та заробіток. Маша Єфросиніна зізналась, як вона заробляє під час війни.
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Заробіток Маші Єфросиніної під час війни
В інтерв'ю знаменитість спростувала інформацію про те, що вона отримує зарплату як почесний Посол ООН. "Ніколи не отримувала за це гроші. Ніхто у всьому світі не отримує гроші за цю посаду. Тут ніколи не йшлося про гроші".
Маша Єфросиніна пояснила, що зараз живе на збереження, бо добре заробила у 2021 році. Зараз її дохід з ютуб-каналу здебільшого йде в інвестиції, аніж зарплату.
YouTube приніс мені гроші за ці 9 місяців кілька разів. Але я їх реінвестую далі. Іноді виходжу в мінус, деколи в нуль. Ці кілька разів я заробила і вони компенсували те, що я витратила раніше. Немає ні реклами, нічого,
– сказала ведуча.
"Я живу зараз на збереження. Те, що я заробила до великої війни, а заробила я непогано, в мене були контракти. На даль під час війни вони перервалися всі. Всі мої контракти на стопі".
Як заробляють зірки під час війни
- Злата Огнєвіч не має можливості заробляти на концертах, адже практично всі з них благодійні. Тому їй приносять кошти блогерство, рекламні проєкти та прослуховування пісень.
- Ілона Гвоздьова хапається за кожну можливість, бо її чоловік залишився без роботи. Вона навчає дітей, їздить на майстер-класи й працює в університеті.
- Гурт Kalush Orchestra завдяки перемозі на Євробаченні зміг досягти успіху, через що їхні гонорари стали вищими. Але лідер колективу наголошує, що разом з тим збільшилися витрати – донати на потреби ЗСУ, інвестиції у музичну кар'єру.