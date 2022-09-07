Раміна обурилася, що Лобода відмовляє в інтерв'ю українським ЗМІ та блогерам, але погодилася на розмову з російською журналісткою. Хоча зараз артистка запевняє, що не виступатиме в росії за жодні гроші, але 24 лютого прокинулася саме в Москві, де була її сім'я та частина команди.

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Після 2014 року Світлана Лобода продовжувала працювати в росії, однак після початку повномасштабного вторгнення заявила, що проти війни. За словами Лободи, тепер вона ніколи не виступатиме в країні-агресорці.

Але в жодному коментарі вона не звинуватила путіна у цій жорстокій війні. Хоча тепер Лобода відкрито каже про війну, але не всі українці вірять у її щирість.

Раміна про нове інтерв'ю Лободи російській журналістці

На ютуб-каналі російської журналістки Катерини Гордєєвої вийшло інтерв'ю з Лободою, де артистка відповіла на чимало питань щодо війни в Україні та кар'єри в росії.

Українська блогерка Раміна Есхакзай не залишила це інтерв'ю без уваги. У своєму інстаграмі вона висловила обурення, що Лобода відмовляє українським блогерам і журналістам в інтерв'ю, а обирає російські медіа.

"Ось на цьому інтерв'ю щодо Лободи у мене все. Коли у твоїй країні триває війна, ти їздиш у рідне місто, щоб допомогти, бачиш ці всі руйнування, але на інтерв'ю йдеш спочатку до грузинського журналіста, а потім до російської Гордєєвої. У мене немає питань ні до Гордєєвої, ні до журналіста з Грузії. Є питання до Світлани. Заради чого це все?", – обурилася Раміна.

Ви на яку аудиторію працюєте? Вас кликали до себе усі українські ЗМІ. Думали, що нарешті людина усвідомила, в чому вона була неправа. Як це зробила я. Не знаю, чи захоче хтось з наших журналістів доїдати крихти зі столу. Особисто я – ні. Пішла готуватися до дійсно важливого гостя. Який обрав Україну,

– наголосила Есхакзай.



Раміна про Світлану Лободу / Скриншот інстаграм-сторіс блогерки

Як Кіркоров підтримував Лободу

У цьому інтерв'ю Раміна розповіла, що на початку війни її підтримував путініст Філіп Кіркоров. Артистка не розповіла, що кахав їй у приватних повідомленнях той, хто зараз виступає перед окупантами і цинічно називає їх героями.

Філіп мені спочатку писав і підтримував. Він довгий час мовчав. Але я не можу говорити, про що ми з ним розмовляли. Я не хочу нікого підставляти,

– сказала Світлана.

Нагадаємо, нещодавно Лобода дала інтерв'ю грузинському журналісту. Після повномасштабного вторгнення вона була в Україні, але не розмовляла з вітчизняними медіа.

Важливо! Раміна Есхакзай тривалий час була прихильницею росіян та "руского міра", запрошувала їх на свої інтерв'ю. Тепер блогерка нібито покаялася, але досі неохоче переходить на українську.