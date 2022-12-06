Свій спіч Світлана Лобода розпочала з того, що 2014 року її кар'єра стрімко пішла вгору, тож вона стала популярною не лише в Україні, а в усіх пострадянських країнах – "Казахстані, Вірменії, Грузії, Прибалтиці". Свою найбільшу годувальницю Росію співачка не згадала, а натомість поскаржилася, що останні дев'ять місяців та намагається її очорнити.

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Лободу атакували російські пропагандисти

24 лютого, коли я активно почала висловлювати свою позицію, включилися російські пропагандисти. Вони працюють щодня, випускають велику кількість статей про мене. Це все нагадує сплановану акцію очорнити, принизити, образити. Усі факти, які вони перераховують, неправдиві,

– заявила Світлана Лобода.

Ексгастролерка каже, що через "дезінформацію в інтернеті" у Мінкульті Литви "не розібрались у питанні" й оголосили, що вона може стати небажаною персоною. Як з'ясувалося, її адвокати надіслали офіційного листа з проханням пояснити, що саме викликає сумніви в позиції Лободи. "Наступного дня ми отримали офіційну відповідь від Міністерства культури про те, що до нас питань жодних немає", – наголосила артистка.

Тут варто зауважити, що Світлана Лобода "прокинулася" не 24 лютого, а лише 24 березня, коли вперше назвала Росію винною у війні в Україні: "Сьогодні рівно місяць, як російські війська вторглися на територію України". Тоді як на п'ятий день війни вона рюмсала на камеру та ділила людей на "маленьких" і тих, "хто вершать долі".

Якщо з Мінкультом Світлана Лобода розібралася, то на концертний майданчик Compensa подаватиме до суду. Їй незаконно заборонили зіграти там сольник, тож команді всього за чотири дні довелося переносити захід в інший зал у Вільнюсі.

Світлана Лобода нагадала, що не їздила в окупований Крим

На пресконференції Лобода також розповіла, що вже пів року їздить світом з благодійним туром, щоб зібрати гроші на відбудову рідного Ірпеня. Крім того, на концертах вона "доносить людям, що переживає Україна, чому відбулася війна в Україні, і хто є винним у цій війні". Свій патріотизм вона чомусь вирішила підкріпити тим, що не була в Криму після 2014 року.

Я громадянка України, у мене було та залишається лише одне громадянство і один паспорт – український. Після окупації Криму з 2014 року я не була в Криму,

– додала Світлана Лобода в підписі.