Год назад Светлана Лобода рассказала Маше Ефросининой об отношениях с дочерьми, бывшим мужем и продюсершей, но не упомянула о войне в Украине и причинах того, почему ее выступления бойкотировали несколько лет назад. Интервьюер Ефросинина рассказала, что сейчас не хотела бы делать еще одно интервью с певицей.

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Почему Ефросинина не зовет Лободу на интервью

Маша Ефросинина объяснила, что не хочет показывать подлинность человека, у которого берет интервью, из-за острых вопросов. "Мой подход к интервью показывает, что подлинность человека можно показать не оскорбляя его или не лезя с какими-то резкими оскорбительными шестами к нему в кишечник. Чтобы отсюда все подостать".

Ведущая добавила, что Лобода пересматривает интервью после записи. Поэтому она могла бы и не разрешить публиковать материал с актуальными вопросами.

Я не хочу, потому что я знаю: звать Свету в эти времена – это у нее нужно спрашивать весь ряд вопросов, на которые я знаю, как она ответит. Зачем это мне? Мне тогда хватило хейта. Света отсматривает свои интервью. Она его посмотрит, ей что-нибудь не понравится. Каждый человек, давший интервью, имеет право запретить публиковать это интервью,

– объяснила Маша.

"Завершится война, победим – вернемся к законам журналистики. Я сегодня тебе очень красноречиво даю понять – у меня во время этих страшных времен нет внутреннего ресурса самой инициировать ср*чи, самой лезть во все это. Я так много вижу горя, что у меня сегодня нет сил провоцировать еще чью-то боль, хейт, кого-то натравливать. Не хочу".

Маша Ефросинина подытожила, что сейчас чем заниматься, поэтому не хочет лезть в грязное белье Светланы Лободы. "Пусть те люди копаются там, которым это доставляет удовольствие, которым нечего делать. У меня сейчас нет ни желания, ни сил. Называйте меня плохой журналисткой, но столько ср*чей, столько го*на друг с другом, хватает сейчас людей, которые захейтят меня, тебя, Свету Лободу, всех разберут на части".

Заметим, что Рамина Эсхакзай критиковала Светлану Лободу за то, что она дала интервью во время войны российской "оппозиционной" журналистке. Блогерша предположила, что артистка продолжает работать на аудиторию врага. "Не знаю, захочет ли кто-нибудь из наших журналистов доедать крошки со стола".

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