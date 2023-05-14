Вєрка Сердючка загубила взуття на Євробаченні: туфля полетіла прямо в зал – епічне відео

Шанувальники помітили курйозний момент у фіналі Євробачення-2023. Вєрка Сердючка так запалювала на шоу, що загубила туфлю, а момент потрапив на відео.

Глядачі Євробачення-2023 з нетерпінням очікували на виступ головної зірки пісенного конкурсу – Вєрки Сердючки. Вона з'явилась на пів хвилини під час Параду прапорів з піснею Lasha Tumbai.

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Вєрка Сердючка загубила взуття

Драйвовий виступ Андрія Данилка в образі Вєрки Сердючки супроводжувався бурхливими танцями. Артистка продовжила витанцьовувати навіть після завершення номера, тому в один момент у неї ненавмисно (або ж навмисно) злетіла туфля й полетіла прямо у залу. Момент видно у відеотрансляції на моменті 15:08.

Курйоз помітили глядачі Євробачення та поширили відео у соціальних мережах. Іноземці називають Вєрку Сердючку – легендою музичного конкурсу, тоді як українці жартують про ППО та людину, якій вдалося спіймати "скарб".

"Це ППО в Тернополі";​

"Хто впіймав цей дар?";

"Хтось кидає білизну, а Сердючка – туфлі. Це так по-українськи";

"Туфелька від Попелюшки";

"Я так сміялась з цього моменту";

"Вільні люди вільної країни";

"Сердючка дає жару".

Зауважимо, у фіналі Євробачення-2023 виступили інші українські артисти. Сцену відкрили минулорічні переможці Kalush Orchestra з номером "Голоси нового покоління".

Під час параду прапорів виступали українські зірки Євробачення – Джамала, Go_A, Тіна Кароль. Вони виконували пісні, з якими свого часу представляли країну.

Що відомо про фінал Євробачення

Грандіозний фінал Євробачення-2023 відбувся у суботу, 13 травня. Пісенний конкурс мав проходити в Україні, але через війну проходив від імені України у Великій Британії. Містом було обрано Ліверпуль.

Сцену фіналу конкурсу підкорювало 26 країн – по 10 учасників з першого та другого півфіналів, представники країни-переможця минулого року й представники країн-засновниць "Великої п'ятірки" – Франції, Іспанії, Італії, Великої Британії та Німеччини.

Переможницею Євробачення-2023 усьоме стала Швеція – її представницею вдруге була співачка Лорін. Вперше вона взяла участь в конкурсі у 2012 році та теж принесла країні перемогу.

Україну презентував гурт TVORCHI з піснею Heart of Steel. Музиканти посіли 6 місце, отримавши 243 бали.