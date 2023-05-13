Вже сьогодні, 13 травня, Європа дізнається ім'я переможця Євробачення-2023. Грандіозний фінал вже стартував, а відкрили його минулорічні переможці – український гурт Kalush Orchestra, пише 24 Канал.

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Kalush Orchestra відкрили фінал Євробачення

Музиканти виступили з яскравою та драматичною постановкою "Голоси нового покоління". Вона була автентичною та сучасною водночас.

Хлопці розпочали виступ начебто в Києві – у вагоні метро. Вони заспівали пісню, з якою перемогли минулого року – Stefania. Опісля колектив немовби перенісся на сцену у Ліверпулі. Виступ супроводжувався грою на барабанах та світловими ефектами у вигляді вишиванки.

Після "Стефанії" музиканти виконали свою англомовну пісню Changes. Для виступу Kalush Orchestra обрали чорно-білі вбрання з автентичними візерунками.

Kalush Orchestra відкрили Євробачення: відео

Зауважимо, минулого тижня Kalush Orchestra відкрили ще й містечко Євробачення. Хедлайнери заспівали свою англомовну пісню Changes та переможну Stefania. Музиканти підмітили, що Британія зустріла їх привітно, а люди повсюди підтримують Україну.

Сопілкар та вокаліст гурту Тимофій Музичук раніше висловлював впевненість у тому, що Україна таки прийме пісенний конкурс Євробачення. Це станеться після перемоги у війні з Росією.

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У фіналі Євробачення-2023 під час Параду прапорів (виходу всіх учасників на сцену) виступили й інші українські артисти. Вони виконували ті пісні, з якими представляли Україну на пісенному конкурсі у минулі роки. Так сьогодні сцену підкорював український гурт Go_A з піснею SHUM, Тіна Кароль з піснею Show Me Your Love, Вєрка Сердючка з Lasha Tumbai. Не обійшлося і без переможниці Євробачення у 2016 році Джамали, яка теж захопила глядачів коротким, але вдалим виступом.