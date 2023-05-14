Глядачі Євробачення-2023 з нетерпінням очікували на виступ головної зірки пісенного конкурсу – Вєрки Сердючки. Вона з'явилась на пів хвилини під час Параду прапорів з піснею Lasha Tumbai.

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Вєрка Сердючка загубила взуття

Драйвовий виступ Андрія Данилка в образі Вєрки Сердючки супроводжувався бурхливими танцями. Артистка продовжила витанцьовувати навіть після завершення номера, тому в один момент у неї ненавмисно (або ж навмисно) злетіла туфля й полетіла прямо у залу. Момент видно у відеотрансляції на моменті 15:08.

Курйоз помітили глядачі Євробачення та поширили відео у соціальних мережах. Іноземці називають Вєрку Сердючку – легендою музичного конкурсу, тоді як українці жартують про ППО та людину, якій вдалося спіймати "скарб".

"Це ППО в Тернополі";​

"Хто впіймав цей дар?";

"Хтось кидає білизну, а Сердючка – туфлі. Це так по-українськи";

"Туфелька від Попелюшки";

"Я так сміялась з цього моменту";

"Вільні люди вільної країни";

"Сердючка дає жару".