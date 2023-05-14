Зрители Евровидения-2023 с нетерпением ожидали выступление главной звезды песенного конкурса – Верки Сердючки. Она появилась на полминуты во время Парада флагов с песней Lasha Tumbai.

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Верка Сердючка потеряла обувь

Драйвовое выступление Андрея Данилко в образе Верки Сердючки сопровождалось бурными танцами. Артистка продолжила выплясывать даже после завершения номера, поэтому в один момент у нее нечаянно (или намеренно) взлетела туфля и полетела прямо в зал. Момент виден в видеотрансляции в момент 15:08.

Курьез заметили зрители Евровидения и распространили видео в социальных сетях. Иностранцы называют Верку Сердючку – легендой музыкального конкурса, в то время как украинцы шутят о ПВО и человеке, которому удалось поймать "клад".

"Это ПВО в Тернополе";

"Кто поймал этот дар?";

"Кто-то бросает белье, а Сердючка – туфли. Это так по-украински";

"Туфелька от Золушки";

"Я так смеялась с этого момента";

"Свободные люди свободной страны";

"Сердючка зажигает".