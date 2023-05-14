Гурт TVORCHI вийшов в ефір національного марафону з Ліверпуля, де 13 травня відгримів гранд-фінал Євробачення-2023. Перемогу там здобула Лорін зі Швеції. Хлопці вболівали за Фінляндію та запальне Cha Cha Cha, а своїм номером задоволені, бо виступали хворими.

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TVORCHI оцінили свій виступ у фіналі Євробачення 2023

Як з'ясувалося, за два дні до фіналу Євробачення-2023, у розпал підготовки, захворів не тільки соліст Джеффрі Кенні, а вся команда TVORCHI.

Ми захворіли всі. Тому якби ми не були хворі, то, мабуть, могло б бути трошки краще. Але ми задоволені результатом. Думаю, ми гідно зробили роботу, і кожен член команди, який брав у цьому участь, великий молодець. Ми дякуємо кожному, і дякуємо всім людям, які нас підтримували, які голосували. Для нас це дуже важливо, любимо всіх,

– заявив Андрій Гуцуляк.

Тож попри хворобу результатом голосування TVORCHI задоволені. Заспівати Heart of Steel їм не завадила навіть ракетна атака Росії по Тернополю. За словами саунд-продюсера, це аж ніяк не вибило їх з колії, лише змотивувало максимально гідно представити Україну.

"Ми задоволені, дуже хвилювалися. Думаю, ми показали всьому світу сталеві серця. Сподіваємося, ми надихнули людей бути як українці – бути сильними, бути сміливими, бути єдиними", – наголосив Андрій Гуцуляк.

Євробачення 2023 фінал – Україна – TVORCHI – Heart of Steel: дивіться відео онлайн