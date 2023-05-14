Ім'я переможця Євробачення-2023 стало відомо 13 травня. Саме цього вечора в британському Ліверпулі відгримів грандіозний фінал пісенного конкурсу, де виступили представники 26 країн, зазначає 24 Канал.
До теми Фінал Євробачення-2023 скоро в ефірі: онлайн-трансляція пісенного конкурсу з Ліверпуля
На українську вечірку в Британії з'їхалися прихильники Євробачення з різних країн світу. Ще мільйони глядачів по всій планеті спостерігали за пісенним конкурсом онлайн.
Швеція – переможець Євробачення-2023
Як і пророкували букмекери, переможницею Євробачення-2023 стала представниця Швеції – Loreen, яка виступала з піснею Tattoo. Вона отримала 583 бали від журі та глядачів з усього світу.
Виступ Loreen у фіналі Євробачення-2023: дивіться відео онлайн
Євробачення-2023: головне
- У 2022 році перемогу на пісенному конкурсі здобув український гурт Kalush Orchestra. Музиканти отримали 631 бал від суддів і глядачів.
- Згідно з правилами конкурсу, цього року Євробачення мала приймати Україна, однак через безпекову ситуацію його вирішили перенести до Великої Британії, у місто Ліверпуль.
- Хоча Євробачення провели не в нас, але від імені України. Серед зіркових гостей у півфіналах і фіналі були відомі українські артисти, а однією з ведучих – Юлія Саніна.
- У Нацвідборі перемогу здобув гурт TVORCHI з треком Heart Of Steel. Саме він поїхав у Ліверпуль. Напередодні фіналу хлопці зазначали, що для них головне не перемога, а гідне представлення своєї країни.