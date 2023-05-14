Ім'я переможця Євробачення-2023 стало відомо 13 травня. Саме цього вечора в британському Ліверпулі відгримів грандіозний фінал пісенного конкурсу, де виступили представники 26 країн, зазначає 24 Канал.

До теми Фінал Євробачення-2023 скоро в ефірі: онлайн-трансляція пісенного конкурсу з Ліверпуля

На українську вечірку в Британії з'їхалися прихильники Євробачення з різних країн світу. Ще мільйони глядачів по всій планеті спостерігали за пісенним конкурсом онлайн.

Швеція – переможець Євробачення-2023

Як і пророкували букмекери, переможницею Євробачення-2023 стала представниця Швеції – Loreen, яка виступала з піснею Tattoo. Вона отримала 583 бали від журі та глядачів з усього світу.

Виступ Loreen у фіналі Євробачення-2023: дивіться відео онлайн

Зверніть увагу! Лорін принесла Швеції сьому перемогу, а також стала другою в історії пісенного конкурсу артисткою, яка перемогла двічі. Першим був Логан, який перемагав у 1980 та 1987 роках.

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