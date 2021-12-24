Всі хіти у новорічному звучанні: TVORCHI випустили особливий альбом HITS New Year Edition

24 грудня 2021 , 13:29
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Джерело:

ютуб TVORCHI

Відомий український гурт TVORCHI потішив фанів атмосферною новинкою. Вони перевипустили хіти у новому альбомі зі святковим звучанням.

Успішний гурт TVORCHI презентував новий альбом як ніколи вчасно – у сам розпал передсвяткової метушні. HITS New Year Edition – це колекція всіх хітів дуету у новорічному звучанні.

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Новорічний альбом TVORCHI

Музиканти оновили улюблені пісні шанувальників. Тепер там чутно тиху гру дзвіночків та бубонців. Нова святкова мелодія та ритм вдало демонструє настрій свята та занурює в казкову атмосферу.

"Всі ці пісні ми випускали окремо синглами або в наших альбомах, а зараз вони зібрані разом в особливому святковому звучанні спеціально для створення новорічного настрою. На Різдво немає місця смутку, забудьте про всі негативні моменти, нехай буде тільки фан. Заряджайтеся новорічним мудом і нехай ваша перша цьогорічна гра в сніжки відбудеться саме під наш святковий альбом", – поділилися артисти.


TVORCHI / Фото пресслужби

До EP (мініальбому) увійшло 5 найбільш відомих хітів TVORCHI:

  • "Мова тіла",
  • "Не танцюю",
  • "Віч-на-віч,
  • Falling
  • Bonfire.

Новий альбом TVORCHI HITS New Year Edition, як зазначають музиканти, стане ідеальним доповненням новорічної вечірки. Бо варто увімкнути бодай один трек, як все наповнюється атмосферою Різдва і Нового року.

TVORCHI – Falling (New Year Edition) (Mood Video): дивіться онлайн

 

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Автор: Марія Касій