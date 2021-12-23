Глядачі обожнюють зірковий дует за ризиковані та легкі підтримки, а також ту позитивну енергію, яку вони дарують під час виступів. Тому "Лускунчик" наповнить зарядом енергії на весь 20211 рік.
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Про балет "Лускунчик"
Це спектакль, який актуальний будь-коли, його люблять і дорослі, і діти. Його створили за мотивами казки класика німецької літератури Гофмана "Лускунчик і Мишачий король". Це містична історія про прекрасного принца, зачарованого в потворну ляльку, і дівчинку Машу, яка допомагає Лускунчику перемогти жахливого Мишачого короля.
Глядач любить балет "Лускунчик" за чудову музику Петра Чайковського, за відчуття радості та оптимізму, з якими публіка обов'язково йде з театру, а після надовго зберігає їх у своїй душі.
Балет "Лускунчик" / Фото пресслужби
Катерина Кухар та Олександр Стоянов у балеті "Лускунчик" / Фото пресслужби