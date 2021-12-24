Успешная группа TVORCHI презентовала новый альбом как никогда вовремя – в сам разгар предпраздничной суеты. HITS New Year Edition – это коллекция всех хитов дуэта в новогоднем звучании.
Смотрите также Новогодняя сказка от Екатерины Кухар и Александра Стоянова: где посмотреть балет "Щелкунчик"
Новогодний альбом TVORCHI
Музыканты обновили любимые песни поклонников. Теперь там слышно тихую игру колокольчиков и бубенчиков. Новая праздничная мелодия и ритм удачно демонстрирует настроение праздника и погружает в сказочную атмосферу.
"Все эти песни мы выпускали отдельно синглами или в наших альбомах, а сейчас они собраны вместе в особом праздничном звучании специально для создания новогоднего настроения. На Рождество нет места грусти, забудьте обо всех негативных моментах, пусть будет только фан. Заряжайтесь новогодним мудом и пусть ваша первая нынешняя игра в снежки пройдет именно под наш праздничный альбом", – поделились артисты.
TVORCHI / Фото пресс-службы
В EP (мини-альбом) вошло 5 наиболее известных хитов TVORCHI:
- "Мова тіла",
- "Не танцюю",
- "Віч-на-віч",
- Falling
- Bonfire.
Новый альбом TVORCHI HITS New Year Edition, как отмечают музыканты, станет идеальным дополнением новогодней вечеринки. Потому что стоит включить хотя бы один трек, как все наполняется атмосферой Рождества и Нового года.
TVORCHI – Falling (New Year Edition) (Mood Video): смотрите онлайн
Новогодние новинки от украинских исполнителей
- Верка Сердючка презентовала англоязычную песню Wild Christmas – "Дикое Рождество"
- Камалия презентовала праздничную песню "Новый год", которую записала вместе с дочками;
- Монатик выпустил новогоднюю версию нашумевшего хита "Зажигай" и снялся в ярком клипе вместе с женой.
- Победитель 11 сезона шоу "Голос страны" Сергей Лазановский в преддверии новогодних праздников презентовал атмосферную песню "Санта Никко".
- Павел Табаков накануне праздников презентовал новую авторскую колядку "Різдвяна ніч".