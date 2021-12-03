Останні роки Андрій Данилко майже не з'являється на великій сцені в образі Вєрки Сердючки й вкрай рідко випускає хіти, однак активізується під Новий рік. До довгоочікуваного зимового свята він записав запальний трек Wild Christmas.

До теми З першим днем зими: музична добірка для святкового настрою

Над піснею шоумен працював не сам, а зі шведськими продюсерами та сонграйтерами. Для цього він літав у Стокгольм. Відео та фото зі студії звукозапису з'явились в інстаграм-профілі Вєрки Сердючки півтора місяця тому, в середині жовтня.

Для перегляду фото гортайте вправо

Тут варто зазначити, що в грудні 2020 року Вєрка Сердючка випустила яскравий трек Make It Rain Champagne, який став головним хітом новорічних шоу та корпоративів. Він також записувався у Швеції.

Для всіх, хто святкує,

– йдеться в анонсі пісні.

Вєрка Сердючка – Wild Christmas: слухайте пісню онлайн

Реакція мережі на хіт Wild Christmas