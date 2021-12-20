Дві версії цієї колядки – оригінальна і ремікс, підкорюють українські радіостанції. А Павло Табаков за доброю традицією вітає український народ з прийдешніми святами.

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Колядка від Павла Табакова

Артист поділився, що "Різдвяна ніч" – це пісня-свято. У кожному слові, ноті цього синглу відчувається дух Різдва.

Я написав цю колядку під великим надхненням, яке мені щороку дарують новорічно-різдвяні свята. Сам вірю у дива, про які співаю. Тому, загадуйте найпотаємніші бажання, вірте в диво і все обов'язково здійсниться,

– наголосив Табаков.

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Також виконавець запланував серію зимових концертів з однойменною назвою:

у Золочеві – 25 грудня;

в Стрию – 26 грудня;

у Дрогобичі – 28 грудня;

в Івано-Франківську – 9 січня;

у Тернополі – 11 січня;

в Києві – 13 січня;

у Львові – 15 січня.

"Мої концерти "Різдвяна ніч", як і однойменна пісенна прем'єра, додадуть кожному слухачеві ще більше радості та емоційного піднесення у часі новорічно-різдвяних свят", – додав Павло.