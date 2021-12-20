Вона теж мене била, коли я була вагітна, – Слава Камінська про стосунки з Вікою з "НеАнгелів"
Джерело:"Світське життя"
Скандал між Славою Камінською та Вікторією Смеюхою досі не вщух. Слава дала нове інтерв'ю, у якому звинуватила колишню колегу в побитті й "тупості".
Відома співачка Слава Камінська у новому інтерв'ю зачепила тему стосунків з Вікторією Смеюхою. Колишні солістки гурту "НеАнгели" почергово звинувачують одна одну в аб'юзі. Цього разу Слава Камінська заявила, що і її била Вікторія.
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Слава Камінська про стосунки з Вікою Смеюхою
"У кожному жіночому колективі є якісь трабли, але ніхто не ходить і не виносить це: "Мене били!". Та вона теж мене била, коли я була вагітна, і що? Я не ходжу по усіх недоЗМІ, недоблогерах, котрі вважають, що вони журналісти, і не розповідаю про цю фігню. Я не буду займатися цим брудом, фу. Ми працювали 15 років. Ну навіщо? Я не ходжу і не розповідаю про те, що вона за те, що я лягла на її подушку, але це була не її подушка, а моє місце, куди вона поклала свою подушку, вона почила проклинати мене і моїх дітей. Та ти народи спочатку, а потім проклинай", – поділилася виконавиця.
Слава Камінська додала, що так само зазнавала знущання з боку ексколеги: "Ми на зніманнях, я даю інтерв'ю. Коли мене знімають, вона спеціально просить увімкнути музику, щоб мене не було чути. Вона провокує, а я як дурепа на ці провокації ведуся".
"НеАнгели" / Фото з інстаграму гурту
Виконавиця додала, що вона понад 5 разів намагалася покинути колектив. Все, що її тримало – великі гонорари, що допомагали їй забезпечувати дітей і допомагати мамі.
Тому що я не могла з нею спілкуватися. Я не можу терпіти тупість. Може я й аб'юзер, може і займалася булінгом, але працювати з тупою стільки років неможливо,
– заявила Слава Камінська.
Виконавиця розповіла, що не буде налагоджувати стосунки зі Смеюхою. "Не хочу, розмовляти можна з людиною, яка тебе розуміє і в якої мозок є. Хай мене проклянуть усі її фанати, але так воно є. Ну подивися на ці концерти. Там же ж літери до слів склала, а слова в речення… У мене кожен концерт був іспанський сором. Те, що вона казала...", – поділилась зірка.
Скандал з "НеАнгелами"
- Ще до розпаду дуету "НеАнгели" між Вікторією та Славою часто ставалися конфлікти. Та кілька тижнів тому між ексколегами сталась публічна сварка. Вона розпочалась з відео від Слави, де вона начебто принизила Віку, а продовжилась роликом від Смеюхи, де вона розрізає та їсть торт із зображенням обличчя Камінської.
- Слава Камінська назвала вчинок Віки "вульгарним", хоча за словами Смеюхи, насправді вона подзвонила артистці та вилаяла її за відео.
- Вікторія Смеюха згодом дала інтерв'ю, де розповіла про знущання з боку Слави Камінської. Вона зізналась, що ексколега нібито могла її вдарити, виривала волосся та принижувала.
- Слава ж розповіла свою версію стосунків у колективі. Знаменитість вважає, що Смеюха опублікувала відео з тортом і дає "гидкі інтерв'ю" тому, що хоче здобути популярність перед випуском нової пісні. Вона підтвердила, що ситуація з вирваним волоссям справді була, але конфлікт почала саме Смеюха.
- Камінська впевнена, що майже всі сварки провокує Віка. Тепер співачка не хоче навіть вітатися з ексколегою та через її образливе відео й безліч інтерв'ю скасувала концерти "НеАнгелів".