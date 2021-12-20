Известная певица Слава Каминская в новом интервью затронула тему отношений с Викторией Смеюхой. Бывшие солистки группы "НеАнгелы" поочередно обвиняют друг друга в абьюзе. На этот раз Слава Каминская заявила, что и ее била Виктория.

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Слава Каминская об отношениях с Викой Смеюхой

"В каждом женском коллективе есть какие-то траблы, но никто не ходит и не выносит это: "Меня били!". Да она тоже меня била, когда я была беременна, и что? Я не хожу по всем недоСМИ, недоблогерах, которые считают, что они журналисты, и не рассказываю об этой фигне. Я не буду заниматься этой грязью, фу. Мы работали 15 лет. Ну зачем? Я не хожу и не рассказываю о том, что она за то, что я легла на ее подушку, но это была не подушка, а мое место, куда она положила свою подушку, она начала проклинать меня и моих детей. Да ты народи сначала, а потом проклинай", – поделилась исполнительница.

Слава Каминская добавила, что так же терпела издевательства со стороны экс-колеги: "Мы на съемках, я даю интервью. Когда меня снимают, она специально просит включить музыку, чтобы меня не было слышно. Она провоцирует, а я как дура на эти провокации ведусь".



"НеАнгелы" / Фото из инстаграма группы

Исполнительница добавила, что она более 5 раз пыталась покинуть коллектив. Все, что ее держало – большие гонорары, помогавшие ей обеспечивать детей и помогать маме.

Потому что я не могла с ней общаться. Я не могу терпеть тупость. Может я и абьюзер, может и занималась буллингом, но работать с тупой столько лет невозможно,

– заявила Слава Каминская.

Исполнительница рассказала, что не будет налаживать отношения со Смеюхой. "Не хочу, разговаривать можно с человеком, который тебя понимает и у которого мозг есть. Пусть меня проклянут все ее фанаты, но так оно есть. Ну посмотри на эти концерты. Там же буквы к словам сложила, а слова в предложения... У меня каждый концерт был испанский стыд. То, что она говорила...", – поделилась звезда.

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