Известная певица Слава Каминская в новом интервью затронула тему отношений с Викторией Смеюхой. Бывшие солистки группы "НеАнгелы" поочередно обвиняют друг друга в абьюзе. На этот раз Слава Каминская заявила, что и ее била Виктория.
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Слава Каминская об отношениях с Викой Смеюхой
"В каждом женском коллективе есть какие-то траблы, но никто не ходит и не выносит это: "Меня били!". Да она тоже меня била, когда я была беременна, и что? Я не хожу по всем недоСМИ, недоблогерах, которые считают, что они журналисты, и не рассказываю об этой фигне. Я не буду заниматься этой грязью, фу. Мы работали 15 лет. Ну зачем? Я не хожу и не рассказываю о том, что она за то, что я легла на ее подушку, но это была не подушка, а мое место, куда она положила свою подушку, она начала проклинать меня и моих детей. Да ты народи сначала, а потом проклинай", – поделилась исполнительница.
Слава Каминская добавила, что так же терпела издевательства со стороны экс-колеги: "Мы на съемках, я даю интервью. Когда меня снимают, она специально просит включить музыку, чтобы меня не было слышно. Она провоцирует, а я как дура на эти провокации ведусь".
"НеАнгелы" / Фото из инстаграма группы
Исполнительница добавила, что она более 5 раз пыталась покинуть коллектив. Все, что ее держало – большие гонорары, помогавшие ей обеспечивать детей и помогать маме.
Потому что я не могла с ней общаться. Я не могу терпеть тупость. Может я и абьюзер, может и занималась буллингом, но работать с тупой столько лет невозможно,
– заявила Слава Каминская.
Исполнительница рассказала, что не будет налаживать отношения со Смеюхой. "Не хочу, разговаривать можно с человеком, который тебя понимает и у которого мозг есть. Пусть меня проклянут все ее фанаты, но так оно есть. Ну посмотри на эти концерты. Там же буквы к словам сложила, а слова в предложения... У меня каждый концерт был испанский стыд. То, что она говорила...", – поделилась звезда.
Скандал с "НеАнгелами"
- Еще до распада дуэта "НеАнгелы" между Викторией и Славой часто происходили конфликты. Но несколько недель назад между экс-колегами произошла публичная ссора. Она началась с видео от Славы, где она якобы унизила Вику, а продолжилась роликом от Смеюхи, где она разрезает и ест торт с изображением лица Каминской.
- Слава Каминская назвала поступок Вики "вульгарным", хотя по словам Смеюхи, на самом деле она позвонила артистке и отругала ее за видео.
- Виктория Смеюха впоследствии дала интервью, где рассказала об издевательствах со стороны Славы Каминской. Она призналась, что экс-колега якобы могла ее ударить, вырывала волосы и унижала.
- Слава же рассказала свою версию отношений в коллективе. Знаменитость считает, что Смеюха опубликовала видео с тортом и дает "гадкие интервью" потому, что хочет снискать популярность перед выпуском новой песни. Она подтвердила, что ситуация с вырванными волосами действительно была, но конфликт начала именно Смеюха.
- Каминская уверена, что почти все ссоры провоцирует Вика. Теперь певица не хочет даже здороваться с экс-колегой и из-за ее оскорбительного видео и множества интервью отменила концерты "НеАнгелов".