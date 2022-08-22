У Канаді Володимир Остапчук зустрівся з дітьми – донькою Емілією і сином Еваном, з якими розлучився шість місяців тому. Востаннє вони бачили батька вночі на кордоні, коли виїжджали з України разом з мамою Оленою Войченко й отримували від нього "енну кількість тисяч доларів".

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Остапчук вперше за пів року побачив дітей

Схоже, ведучий вперше за час війни поспілкувався з дітьми від першого шлюбу, адже ексдружина всюди його заблокувала й навіть заборонила вітати Емілію з днем народження. Він зустрівся з ними в Торонто й повіз на озеро Онтаріо, де забавляв у піску.

"Тут як море, тільки водичка несолона", – підписав Володимир Остапчук.

Володимир Остапчук з дітьми в Канаді / Фото з інстаграм-сторіс шоумена

Нагадаємо, нещодавно в Остапчука розгорівся скандал з ексдружиною Оленою Войченко, в який втрутився її батько. Вона назвала Христину Горняк "професійною коханкою Шуфрича", а колишній тесть погрожував і радив шоумену "прощатися з кар'єрою".

Який благодійний аукціон вестиме Остапчук у Торонто

У Торонто Остапчук приїхав, щоб провести міжнародний онлайн-аукціон, на якому збирають гроші на супутникові станції Starlink та промислові дрони DJI для 93-ї мотострілецької бригади "Холодний Яр". До благодійного аукціону долучилися волонтери з Канади, відомі українські музиканти, співаки, спортсмени, телезірки – Віталій Кличко, Тіна Кароль, Настя Каменських, Юлія Саніна та інші.

Переможців аукціону оголосять під час Live Event 23 серпня в Торонто. Захід відбудеться за адресою 21 Old Mill Road. Його ведучим обрали саме Остапчука.