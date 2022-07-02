У мережі знову розгорівся скандал між сім'єю Володимира та Христини Остапчуків та колишньої шоумена Олени Войченко. Олена дала інтерв'ю, в якому висловилась про телеведучого та його дружину.

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Що казала Олена Войченко про Остапчука та його дружину

Ексдружина Володимира Остапчука наголосила, що телеведучий обманює та розповідає не все. Також вона натякнула на його психологічні проблеми.

Вся ця історія з Володимиром страшенно викривлена. Хочу підкреслити, що варто не забувати про те, яка це людина в психічному плані. Це людина з розладом особистості і не помічати цього неможливо,

– сказала Олена.

Як повідомила жінка, всі розмови з Володимиром є в агресивній манері та з погрозами забрати дітей. Саме тому вона обмежує його спілкування з дітьми.

Додамо, Володимир Остапчук звинувачує колишню дружину в тому, що вона безпідставно забороняє йому бачитися та спілкуватись з дітьми. За його словами, він телефонує до нащадків щодня, однак в Олени інше бачення ситуації.

В якийсь із розмов згадали і Христину Горняк.

"Доходимо до того, що інша мама, тому що притягується Христина в цей процес. В результаті я таки сказала що: вибач, але з професійної коханки Шуфрича ти не зліпиш матір моїх дітей. І це ображає страшенно і виходить проблема. Коротко: неадекватна людина обманює".

Олена Войченко пояснила, чому обрала таку характеристику для теперішньої дружини Остапчука: "Я не знаю цих подробиць, не хочу обговорювати тих людей, справді не вірю в те, що вона нею (мамою) стане. Тому, що це абсурдна ідея сама по собі. Крім того, її особисті характеристики дуже далекі від того, до чого звикли її діти. Її історію чи послужний список, як писали мої підписники в інстаграмі і не тільки, який просто вражаючий, я не маю змогу його перевіряти. Ту тезу, яку я сказала – наскільки я розумію, вона відома в її рідному місті й про це знають усі. Я не думаю, що це новина".

Христина Горняк відповіла

Дружина Володимира Остапчука відреагувала на інтерв'ю Олени. Вона дорікнула їй у тому, що жінка не допомагає Україні, але знаходить час для інтерв'ю.

"Чесно скажу, третій рік я холодно тримаю в собі всі емоції щодо колишньої дружини Вови, але сьогодні настав кінець моїй виваженості. Я попереджала дати мені спокій. В Україні йде війна, щодня гинуть люди, їм нема де жити, що їсти, а Олена в цей час відсиджується в Канаді, не виставляє жодного поста і сторіз про війну, хоч має аудиторію, не здирає кошти допомоги, просто живе. Але от інтерв'ю про те, яка я погана, дає".

Христина Горняк вирішила відповісти колишній шоумена "фактами": вона заявила, що Олена начебто має схильності до суїциду, крадіжок та має рідних із судимостями.

Я терпіла перше, друге, третє інтерв'ю. Але сьогодні вже досить. Яку позицію я можу чекати від людини, яка різала вени. Покажи свої шрами на руці, чи не покажеш? Можемо попросити інформацію з лікарні, де тобі їх зашивали,

– написала Христина.

"Людина, яка два рази крала в Sephora в США, має судимість там і якій заборонено наближуватись до магазинів. Людина, батько якої вкрав гектари земель у вашій області, як ти кажеш, підписники писали, залишилися без земель. Та без заробітків, бо він рейдер, всі це в Родниківці знають, то хай знають ще більше".

Дружина Володимира Остапчука відповіла Олені на її слова про "коханку Шуфрича": "Так це смішно, бо краще бути коханкою (за словами твоїх підписників), аніж з родини, де брат організатор злочинної групи, з насильством, катуванням, підробкою документів, зміною прізвища, катуванням гарячою праскою жінок".

Христина Горняк відповіла Олені Войченко / Фото з інстаграм-сторіз