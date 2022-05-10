Телеведучий Володимир Остапчук ще до війни постійно конфліктував з колишньою дружиною Оленою Войченко. Навіть війна не змогла змінити стосунки між експарою.

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Володимир Остапчук не зміг домовитися з ексдружиною

Шоумен розповів, що коли прокинувся 24 лютого о 5 годині від вибухів, разом з Христиною почав збиратися виїжджати. Тоді дружина запропонувала подзвонити Олені Войченко, щоб їхати усім разом.

Я дзвоню – скидає. Ще раз дзвоню, на соцмережах я був заблокований, після цього я пишу просто на пошту. Лєна, кажу, почалась війна, зараз ми виїжджаємо, Христина на своїй машині я на своїй, я забираю тебе і дітей. В мене досі це така історія… Ми не домовилися з нею,

– зізнався Володимир.

"Війна – це штука, яка дуже чітко показує людей. І в ті моменти, коли треба гуртуватися і думати про майбутнє, те, як убезпечити найулюбленіших людей, дехто робить не дуже добре. Вони виїхали, Олена відмовилась їхати з нами. Вона розблокувала, я сказав: усе що потім, вирішимо потім, зараз почалась війна, треба виїжджати. Вони не встигли, а після цього поїхали в Умань до батьків", – додав чоловік.



Володимир Остапчук з сином / Фото з інстаграму Остапчука

Вже через 2 – 3 дні у листуванні Остапчук зрозумів, що його ексдружина та діти на заході України. Потім й сама Олена зізналась, що виїжджає за кордон й колишнє подружжя зустрілось вночі.

Я приїхав вночі, десь 11 година вечора, побачив Емілію, Евана, останній раз їх обійняв, передав деякі речі матеріальні й вона виїхала за кордон. І після цього заблокувала мене. Я дзвоню по 3 – 4 рази на день на різні месенджери й вона не відповідає, або ігнорує, або "обмежене прийняття дзвінків",

– заявив телеведучий.

Володимир розповів, що планшет його доньки прив'язаний до телефону. Лиш так він зміг зрозуміти, що, найімовірніше, його нащадки зараз в Канаді: "Не було нормального спілкування, особливо після того, як все почалося у війну, коли вона виїхала за кордон і не дала можливості, щоб у дітей був батько. Після війни розберемося".

Нагадаємо, що Олена Войченко розповідала, чому, на її думку, вона не може знайти спільну мову з Остапчуком. За її словами, вона просила допомагати з вихованням дітей, але ведучий нібито розцінював це як прохання відновити стосунки.