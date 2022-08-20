Приїхавши до Києва, артистка привернула увагу до важливої теми – повернення українських військовополонених, які обороняли Маріуполь.

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Джамала в Києві закликала звільнити захисників Маріуполя

Від початку повномасштабного вторгнення Джамала перебувала за кордоном, де давала благодійні концерти на підтримку України. Напередодні Дня Незалежності вона повернулася та показала фото з прогулянки центром столиці.

Вперше за час війни артистка побувала вдома, побачилася з чоловіком Бекіром. Однак синів наразі не наважилася привезти в Україну. На власні очі Джамала побачила техніку, яку окупанти привезли на нашу землю. Однак тепер ця техніка знищена. Це приклад того, що буде з кожним ворогом, який прийшов в Україну з війною.

Чи знайоме вам відчуття, коли ти прокидаєшся якось і розумієш, що ти просто не можеш дихати та жити без дому? Приблизно так минули мої пів року,

– сказала Джамала.

Також вона прийшла до будівлі КМДА з плакатом, на якому закликала звільнити захисників "Азовсталі", які вже 3 місяці перебувають в російському полоні.



Джамала закликала звільнити захисників Маріуполя / Фото з інстаграму співачки



Джамала закликала звільнити захисників Маріуполя / Фото з інстаграму співачки

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