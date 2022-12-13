Минулого року Остапчук та його дружина придбали будинок з земельною ділянкою. Після деокупації Київщини подружжя вирішило добудувати дім, але відновлення цього процесу тривало недовго. Про це Христина розповіла в інстаграм-сторіс.

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Що з будинком Горняк та Остапчука

Христина відповіла на запитання підписників і серед них було багато про будинок, який подружжя почало будувати ще до війни. За словами Горняк, з будинком "все добре, він стоїть на своєму місці".

Він нереально класний, ремонт наразі зупинено!

– додала Христина.

Вона рідко ділиться подробицями особистого життя, тому й деталей, що стосуються того, кому належатиме дім, чи житиме там з Остапчуком не озвучила. Також невідомо, чи Горняк і Остапчук офіційно розлучилися. Наразі вони живуть окремо та не з'являються разом на публіці.



Горняк про будинок / Скриншот інстаграм-сторіс нотаріуса

Зараз Горняк багато часу проводить у Відні. Там живуть її подруги, відправилася туди, щоб "перезимувати". Коли приїжджає до Києва, то зупиняється у власній квартирі, яку придбала у 2010 році.

Раніше Христина та Володимир винаймали квартиру. Власне житло Остапчук залишив колишній дружині та дітям, а у свою квартиру Горняк не кликала. На думку нотаріуса, потрібно жити на території чоловіка, а не жінки. Згодом подружжя придбало земельну ділянку, почало облаштовувати власне гніздечко. Станом на червень 2022 року ведучий вклав у будинок понад 100 тисяч доларів. Саме він здебільшого вкладав кошти у будівництво. А Христина оплачувала комунальні послуги та купляла додому продукти.