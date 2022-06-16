Шоумен Володимир Остапчук розповів, що його діти перебувають у Торонто. Але він все ще не має можливості спілкуватись з нащадками.

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Остапчук про виїзд дітей за кордон

Телеведучий розповів, що ще на початку повномасштабного вторгнення телефонував колишній дружині, але ще тоді вона влаштувала скандал. Чоловік побачив дітей вже на кордоні й тоді дав їм "енну кількість тисяч доларів, щоб вони нормально почувалися".

Евану не потрібен дозвіл на виїзд, бо він громадянин Канади, а Емілії я від рук написав дозвіл на в'їзд в Канаду. Дозвіл, щоб виїхати з України не було, через те, що тоді мільйони жінок з дітьми покидали Україну і я пам'ятаю, що тоді навіть з фото паспорта в телефоні випускали дітей,

– зізнався Володимир Остапчук.

Шоумен припустив, коли він зможе побачитися з дітьми наступного разу: "Мабуть, після того, як закінчиться війна. Або я зможу виїхати до них, або вони зможуть повернутися в Україну".

Як Остапчук намагається додзвонитись дітям

Володимир Остапчук неодноразово скаржився на те, що його колишня не дає йому спілкуватись з дітьми. Та попри це він щодня намагається додзвонитись, зважаючи на різницю в часі.

Я телефоную десь після 11 вечора за Києвом, бо в Емілії в цей час закінчується школа. Іноді прокидаюсь о 2 ночі, щоб зателефонувати. Ексдружина або не відписує, або відписує свої стандартні тексти, про те, що ти не маєш права бачитися з дітьми,

– зізнався ведучий.

"Я вже спілкувався з юристами, бо я виграв суд. Суд призначив мені обов'язкових два дні в тиждень, щоб бачитись з дітьми. 2 чи 3 тижні я приїздив до них. Коли закінчиться війна, є 2 механізми: перший – ти примусово повертаєш дітей, відкриваєш кримінальне провадження. Другий, більш оптимістичний – поїхати в Торонто і там з ними бачитися, бо це рішення українського суду", – додав шоумен.

Повне інтерв'ю Володимира Остапчука: дивіться відео онлайн