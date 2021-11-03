Володимир Остапчук вакцинувався втретє й пояснив, для чого йому це

У червні Володимир Остапчук вакцинувався від коронавірусу. Він щепився CoronaVac, адже Pfizer була "недоступна для простих смертних". Кілька днів тому шоумен зробив третє щеплення, адже без нього не зміг би потрапити на вікенд у Париж.

Поки одні вагаються, чи вакцинуватись від COVID-19, Володимир Остапчук наважився на третє щеплення. Його паспорт вакцинації після двох доз CoronaVac був дійсний до початку 2022 року, але шоумен зробив Pfizer.

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Усе тому, що китайська вакцина не сертифікована в країнах ЄС, зокрема у Франції, куди вони з дружиною Христиною Горняк літали на вікенд. Так, Остапчук, порадившись з сімейним лікарем, один з перших в Україні зробив так зване бустерне щеплення

бустерне щеплення – це додаткова доза вакцини, яка мала б підсилити дію попередніх, адже з часом їхня ефективність втрачається. У жовтні ВООЗ схвалила вакцинацію трьома дозами.

Зірка запевнив, що третю вакцину переніс легко й не мав жодних побічних ефектів. Він пояснив це повним курсом вакцинації CoronaVac і важкою формою коронавірусу, на який він хворів на початку вересня минулого року.

Я один з перших у країні, хто зробив три вакцини. WiFi не роздаю, чіпа немає, ніяких побочок взагалі не було. Мабуть, організм вже загартований попередніми вакцинами,

– поділився Володимир Остапчук.

Володимир Остапчук вакцинувався втретє / Фото з інстаграму шоумена

у коментарях шоумен додав, що його дружина Христина Горняк, яка була проти вакцинації , перед вікендом у Парижі зробила перше щеплення Pfizer, а в аеропорту показала довідку, що хворіла на COVID-19.

Повний текст публікації Володимира Остапчука:

У мене третя вакцина.

Знаю, що суспільство розділилося на вакцинаторів та антиваксів. У кожного табору свої страхи та аргументи, але третю вакцинацію я таки зробив, хоч і планував пізніше.

Влітку зробив два уколи CoronaVac, і мій паспорт дійсний до початку 2022 року. Але тут трапився Париж і точні правила: приймаємо в країну тільки якщо у вас повний курс вакцинації Pfizer, AstraZeneca і Moderna. Китайської вакцини у списку не було.

Плюс я по роботі спілкуюся з такою кількістю людей, що готовий робити укол хоч щомісяця, аби не підхопити цей незрозумілий штам Delta.

Загалом порадився з сімейним лікарем, обрав Pfizer і зробив укол. WiFi не роздаю, чіпа немає, ніяких побочок взагалі не було. Мабуть, організм вже загартований попередніми вакцинами, а мозок пам'ятає, як я сильно перехворів на COVID-19 рік тому. Тому сміливо на курс ревакцинації.

Тому я тепер один з перших у країні, хто зробив три вакцини.