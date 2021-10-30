Подружжя Володимира Остапчука та Христини Горняк несподівано вирішили на кілька днів полетіти до Парижа. Там вони відвідали оперу й насолоджувалися краєвидами.

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Нові фото з відпустки Остапчука

На одній з прогулянок столицею Франції подружжя влаштувало атмосферну романтичну фотосесію. Шоумен одягнув світлу сорочку, бежевий тренч та замшеві коричневі туфлі. Він подарував коханій букет з оранжевих тюльпанів.

Христина Горняк також позувала перед камерою у стильному вбранні. Вона приміряла білосніжну кофтинку та бежеві штани. Зверху зіркова дружина накинула шкіряне пальто цегляного кольору.

Деталі образу нотаріусині додавали елегантності: чорний шкіряний берет, сонцезахисні окуляри, оранжевий атласний шарф та світлі черевики на високих підборах. Христина розпустила і вирівняла волосся, а на обличчі зробила макіяж.



Володимир Остапчук та Христина Горняк / Фото з інстаграму Христини Горняк



Володимир Остапчук та Христина Горняк / Фото з інстаграму Христини Горняк

В інстаграмі дружина Володимира Остапчука поділилась враженнями від подорожі.

Париж – місто кохання, моди, довгих прогулянок, гарних заходів сонця і світанків, свіжих багетів і холодненького шампанського! Купити квитки на літак, полетіти на два дні з чоловіком до Парижа і залишитися ще на два дні з подругами – ідеальна думка!

– написала Христина Горняк.

"Була в Парижі кілька разів і чітко розумію, що тут необхідно гуляти пішки, а для цього варто вибирати готель у зручній локації! Жили ми з видом на Ейфелеву вежу, а за рогом був Grand Opera – просто вау, просто мрія! Прокидалися цього разу рано, щоб усе встигнути, так і вийшло! Вранці я встигала не поспішаючи зробити свій morning routine, потім з Вовою смачно поснідати й відвідувати всі гарні місця осіннього Парижа!" – додала зіркова дружина.



Володимир Остапчук та Христина Горняк / Фото з інстаграму шоумена

Шанувальники написали безліч коментарів під дописами й засипали компліментами зіркове подружжя.

"Неймовірно красиві та щасливі";

"Як гарно";

"Красиві. Любові вам";

"Неймовірно гарні";

"Шикарні фото";

"Які ви неймовірні. Фото стильні та атмосферні".

Текст публікації Христини Горняк

Париж – місто кохання, моди, довгих прогулянок, гарних заходів сонця і світанків, свіжих багетів і холодненького шампанського!

Купити квитки на літак, полетіти на два дні з чоловіком до Парижа і залишитися ще на два дні з подругами – ідеальна думка!

Була в Парижі кілька разів і виразно розумію, що тут необхідно гуляти пішки, а для цього варто вибирати готель у зручній локації!

Жили ми з видом на Ейфелеву вежу, а за рогом був Grand Opera – просто вау, просто мрія!

Прокидалися цього разу рано, щоб усе встигнути, так і вийшло! Вранці я встигала не поспішаючи зробити свій morning routine, потім з Вовою смачно поснідати й відвідувати всі гарні місця осіннього Парижа!