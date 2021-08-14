Володимир Остапчук з дружиною відпочиває в Греції: фото

Український телеведучий Володимир Остапчук та його дружина Христина Горняк відправилися у відпустку. Цього разу вони обрали для відпочинку Грецію. Подружжя відпочиває у 5-зірковому готелі.

До закінчення літа залишилося всього лиш пів місяця. Українські зірки ловлять останні миті тепла та влаштовують відпустки. Днями український телеведучий Володимир Остапчук та його дружина, нотаріусиня Христина Горняк, відправилися у Грецію.

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Володимир Остапчук відпочиває з дружиною

Про поїздку за кордон шоумен розповів в інстаграм-сторіз. Ввечері 13 серпня Володимир та Христина полетіли на острів Крит. За словами Остапчука, дорога зайняла лише 2,5 години, а часовий пояс на острові – такий самий, як і в Україні. Тому парі не було необхідності довго адаптуватися.



Володимир Остапчук та Христина Горняк перед польотом / Фото з інстаграм-сторіз

Володимир Остапчук поділився, що в аеропорту вибірково роблять ПЛР-тести, а вакцинованих одразу пропускають.

Нагадаємо, що наприкінці червня телеведучий вакцинувався першою дозою CoronaVac, а близько тижня тому – другою. Натомість його дружина Христина виступає проти щеплення.



Христина Горняк в аеропорту / Фото з інстаграм-сторіз

Через пів години подружжя прибуло в 5-зірковий готель Aldemar Royal Mare з видом на море та сади. Вже наступного дня, тобто 14 серпня, Володимир та Христина насолоджувалися місцевою кухнею, плавали в басейні та спостерігали за морем.



Вид з номера Остапчука і Горняк / Фото з інстаграм-сторіз

Які країни обирають для відпочинку українські зірки