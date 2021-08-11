Перед концертом на НСК "Олімпійський" Святослав Вакарчук перезавантажується в горах. Замість Буковелю він обрав Чорногірський хребет. У спортивному одязі й з наплічником артист підкорив одну з найвищих вершин Українських Карпат – Піп Іван.

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Біля знаменитої обсерваторії Білий Слон зірку впізнали фани. Він не відмовив у фото ані їм, ані туристам, яких обігнав дорогою на Піп Іван. Лідер гурту "Океан Ельзи" любить екстрим. Навіть на концертах він видирається на високі конструкції. Відтак, не дивно, що в Карпатах співак підкорював круті скелі.

"Карпати. Відпустка", – лаконічно підписав Святослав Вакарчук в інстаграм-сторіс.

Святослав Вакарчук в Карпатах / Фото з інстаграму лідера "Океану Ельзи"

Святослав Вакарчук в Карпатах / Фото з інстаграму лідера "Океану Ельзи"

Додамо, Вакарчук відпочиває у Карпатах перед двома концертами до Дня незалежності України – на НСК "Олімпійський", який організовує Офіс Президента, та на Михайлівській площі, котрий дасть з Джамалою і Жаданом.

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