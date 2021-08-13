Переможниця Євробачення-2016 зізналась, що в далекому 2010 році загадала бажання на Голлівудській алеї слави в Лос-Анджелесі. Тоді вона мріяла доторкнутися до іменної зірки. Через 11 років бажання Джамали здійснилося.

Цікаво Бейонсе вперше за довгий час показала дітей у ролику свого бренду

Текст публікації Джамали

"Колись, 11 років тому, коли я стояла в Лос-Анджелесі на Hollywood Walk of Fame і розглядала зірки, я сфотографувалась та візуалізувала, що одного дня така з'явиться і в мене. І ось, де я є! Щаслива, вдячна і натхненна, адже тепер моє ім'я закарбоване в центрі вже рідного Києва. Це не тільки моя зірка, а й всіх JAMALA birds, моїх пташок, всіх людей, які протягом багатьох років слухали мене, любили, працювали зі мною. Попереду – ще більше, яскравіше і масштабніше. Люблю! Ваша зірочка Джа", – написала переможниця Євробачення-2016.

На відкритті зірки в центрі Києва Джамала з'явилась у яскравому образі – короткому неоновому топі з об'ємними рукавами та чорних штанах з білою шнурівкою. Волосся вона зібрала у ніжні колоски та підібрала масивні золоті аксесуари.

Поряд зі співачкою з'явились члени команди, з якими вона розділила омріяний успіх. Підтримати її прийшли чоловік Бекір і сини – 3-річний Емір і однорічний Селім-Гірай. Це перша поява молодшого перед великою публікою, тоді як старший звик до камер і пильної уваги.

Джамала з чоловіком і синами / Фото з інстаграму співачки

Джамала зі старшим сином / Фото з інстаграму співачки