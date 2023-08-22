Пісня "Кити" присвячена покійному батькові Дантеса. Вона про дитинство в Криму, щасливі миті разом та мрії. Примітно, що кліп містить уривки з архівних відео з Криму, де Володимир зображений разом із батьком і братом.

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Як проходили зйомки кліпу на трек "Кити"

Кліп знімали на кар'єрі. На відео спершу видно, як Володимир лежить на кам'янистому рельєфі, після чого він підіймається по ньому вгору та падає з гори спиною у воду. Так, у відеороботі можна побачити кадри, де співак плаває під водою. У відео також неодноразово з'являються кити.

Фізично і морально був на межі. 3 години в холодній воді. З них хвилин 30 — під водою. Раз 10 падав на спину у воду, збирався в гору по кар'єру в саму спеку безліч разів,

– розповів Володимир.

Режисеркою кліпу стала Юлія Паскаль. І пісня, і кліп – це особиста історія про внутрішній стан і спогади. Вода у відеороботі символізує життя, а кити – як алегорія того вічного, на чому тримається світ.

VOLODYMYR DANTES – "Кити": дивіться кліп онлайн

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