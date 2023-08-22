20 серпня президент Володимир Зеленський разом з дружиною прибув до Данії, інформує 24 Канал. У них відбулася зустріч з прем'єр-міністеркою Данії Метте Фредеріксен.

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У мережі жартують про ревнощі Зеленської

На початку зустрічі Володимир Зеленський обійняв прем'єрку, а в мережі почали обговорювати реакцію на це Олени Зеленської. Вона потрапила на відео.

Перша леді стояла позаду президента та спершу поправила волосся. А потім кілька разів торкнулась спини чоловіка.

Нотки ревнощів присутні,

– коментують автори відео у тіктоці.

Реакція першої леді на зустріч президента та прем'єрки Данії: відео

"Ти давай закругляйся";

"Може вона теж хоче пообійматись, а він не дає?";

"Заради F-16 можна"; – жартують юзери у мережі.

Зауважимо, під час закордонного візиту Володимира Зеленського стало відомо, що Нідерланди та Данія першими обіцяють передати Україні винищувачі F-16. Держава отримає від них 42 та 19 літаків відповідно. Президент навіть посидів у кабіні винищувача. Прем'єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен припускає, що перші 6 F-16 будуть в Україні до Нового року.

Яку кумедну реакцію обговорювали в мережі раніше

На одному з інтерв'ю минулого року Володимир Зеленський відповів на запитання, як подружжя підтримує один одного. Президент жартома поскаржився, що ніхто не готує йому сніданків. За це він отримав гнівно-здивований погляд від дружини, що з часом став мемом у мережі.

Це моя любов. Це мій найкращий друг. Це моя енергія. Я хотів відповісти на ваше питання ще з самого початку, коли Олена розповідала вам, як готує сніданок для дітей уранці, як готує для них одяг. І я хотів сказати, що в мене немає такої можливості – ніхто не готує мені сніданки,

– казав Зеленський.