Українська співачка Джамала випустила одразу два нових треки у межах проєкту Spotify Singles. Треки записували в Spotify Studios у Лос-Анджелесі.
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Джамала випустила кавер на Frozen Мадонни
Один із треків – це кавер на пісню Мадонни Frozen. Учора, 16 серпня, американській знаменитості виповнилося 65 років.
Джамала пояснила, що після того, як стала амбасадоркою Spotify Equals, їй запропонували вибрати всесвітньо відому пісню і зробити на неї кавер (свою версію). І зробити кавер своєї власної композиції. Саме трек Мадонни Джамала обрала тому, що вона асоціюється в неї з літом і дитинством на березі моря.
Саме вона з таким автентичним бриджем запала мені в душу. А головне – зараз мені дуже резонують слова пісні. Ця співачка завжди виступала за рівноправ’я і дуже підтримує Україну в наш час боротьби,
– поділилась співачка.
Джамала – Frozen: слухати пісню онлайн
Білборд з Spotify Singles з Джамалою також з'явиться на Times Squere у Нью-Йорку, США.
Як Джамала стала амбасадоркою Spotify Equals
- У березні цього року Джамала стала першою амбасадоркою Spotify Equals. Цей проєкт спрямований через музику підіймати тему рівності та прав жінок. Вона очолила плейлист з піснею Take me to a place та стала певною мірою обличчям всіх українських жінок, які стали прикладом сміливості для всього світу.
- Пізніше артистку запросили в головний офіс у Мілані, де відбулося знайомство з різними департаментами Spotify різних країн: Польщі, Туреччини, Іспанії тощо. У цей момент вона вже отримала пропозицію взяти участь в Spotify Singles за підтримки Universal Poland.
- У липні стало відомо, що лідерка гурту ONUKA Ната Жижченко теж стала амбасадоркою програми Equal від Spotify й постала на обкладинці плейлиста EQUAL Україна. Для неї це черговий спосіб нагадати про війну.