Песня "Киты" посвящена покойному отцу Дантеса. Она о детстве в Крыму, счастливых мгновениях вместе и мечтах. Примечательно, что клип содержит отрывки из архивных видео из Крыма, где Владимир изображен вместе с отцом и братом.

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Как проходили съемки клипа на трек "Киты"

Клип снимали на карьере. На видео сначала видно, как Владимир лежит на каменистом рельефе, после чего он поднимается по нему вверх и падает с горы спиной в воду. Так, в видеоработе можно увидеть кадры, где певец плавает под водой. В видео также неоднократно появляются киты.

Физически и морально был на грани. 3 часа в холодной воде. Из них минут 30 – под водой. Раз 10 падал на спину в воду, поднимался в гору на карьер в самую жару множество раз,

– рассказал Владимир.

Режиссером клипа стала Юлия Паскаль. И песня, и клип – это личная история о внутреннем состоянии и воспоминаниях. Вода в видеоработе символизирует жизнь, а киты – как аллегория того вечного, на чем держится мир.

VOLODYMYR DANTES – "Киты": смотрите клип онлайн

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