Український артист Володимир Дантес презентував нову пісню та кліп "Кити". Цей трек став частиною EP "КИТИ". Альбом розповідає про справжнє життя без прикрас: минуле та майбутнє, де співак відвертий та справжній.

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Прем'єра треку Володимира Дантеса

Володимир Дантес розповів, що пісня "Кити" народилась дуже спонтанно – на репетиції. Його саунд-продюсер почав награвати акорди старої пісні, а Дантес – наспівувати мелодію. У той самий день співак почав писати текст.

Реально виглядало це так, ніби моя підсвідомість просто видавала слова: я не знаю, чому і про що я пишу. І тільки коли Даша ввімкнула цей трек моїй мамі, вона заплакала, бо була першою, хто зрозумів, що таки видала моя підсвідомість,

– поділився Володимир Дантес.

Володимир Дантес – "Кити": дивіться відео онлайн





Пісня "Кити" присвячена покійному батькові Дантеса. Вона про дитинство в Криму, щасливі миті разом та мрії. Коли Володимир був ще маленьким хлопчиком, вони з батьком і мамою завжди їздили до дідуся та брата в Крим на 20 днів – саме стільки днів давали батькові на відпочинок.

"Там я навчився плавати, стрибати у воду, робити кульбіти. Найщасливіші з моїх спогадів. Мого батька не стало дуже давно, коли мені було 22. Тому слова "в голові судома" – якраз про нього, адже в тата неочікувано трапився інсульт", – розповів артист.

Режисеркою кліпу стала Юлія Паскаль. І пісня, і кліп – це особиста історія про внутрішній стан і спогади. Вода у відеороботі символізує життя, а кити – як алегорія того вічного, на чому тримається світ.



Володимир Дантес / Фото пресслужби

Новий альбом Дантеса "КИТИ"

Мініальбом "КИТИ" складається з 9 треків. Він увібрав в себе і пісні, яким артист дав нове життя українською ("Сумні танці" та "Саша"), і декілька нових треків: "Виховую дітей" та "Бути з тобою".

Серед пісень є більш серйозні, а є смішні й дурнуваті, які я відкладав трохи далі. Та раптом подумав: а чому? Це ж мій альбом, і я можу тут писати все, що завгодно. Це я і моя музика – десь вона серйозна, десь трішки дурненька, власне як і я сам,

– поділився артист.

Дантес висловив сподівання, що більшість треків з його ЕР викличуть у слухачів посмішку та приємне тепло всередині.

Слухати альбом "Кити":