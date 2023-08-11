Музиканти зараз виступають у своєму першому турі містами України. А днями вони презентували нову пісню I Can’t Stop.

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Трек – про пʼянке кохання, що збиває з ніг. Сюжет кліпу показує вечірку 70-х, де під палючим сонцем він бачить дівчину, у яку закохується. Нове відео гурту TVORCHI зняте на кшталт мюзиклу.

Ми свідомо презентуємо сьогодні, у часи темні, найсвітліший та найяскравіший музичний епізод з нашого альбому. Хочемо, щоб усі, хто буде дивитися це відео,, забулися на декілька хвилин, відчули літо на смак, згадали своє перше кохання, яке зводить з розуму,

– заявили TVORCHI.

Дивіться прем’єру кліпу TVORCHI – I Can’t Stop: відео

Реакція мережі

Шанувальники гурту були в захваті, їм дуже сподобався кліп та пісня від TVORCHI. Вони підтримали артистів та написали приємні слова:

"Яка офігенна робота!"

"Вау, прикольно! І дуже стильово".

"Ви такі стильні! Ви гордість нашої країни".

"Я в захваті! Дуже гарне відео і просто чудова пісня!"

"Як завжди на висоті! Танці Андрія – це окремий вид мистецтва".

"Це нереально фантастично".

"Пісня просто розрив, просто космос".

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