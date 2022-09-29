Володимир Дантес приїхав в Ірпінь: що у місті довело його до сліз

Український співак Володимир Дантес приїхав в Ірпінь, зруйнований російськими окупантами. Він показав фото звідти й розповів, що його вразило.

Український музикант Володимир Дантес приїхав на Київщину та завітав в Ірпінь, звільнений від окупантів кілька місяців тому. Картини зруйнованого міста не залишили його байдужим.

До слова "Ткач, йди випий і лягай спати": чи знали актори "Кварталу 95" про війну

Володимир Дантес в Ірпені

Виконавець зізнався, що найбільше його вразили дитячі іграшки, які покинуто лежали на землі. Розповідаючи про свої враження, Володимир ледь стримував сльози.

Я вперше завітав до Ірпеня. Все можна витримати емоційно, окрім дитячих іграшок, які ти тут бачиш. Якщо ви приїжджаєте до Ірпеня, обов'язково скануйте QR-коди й допомагайте. Я реально не знаю, як це... Знаєте, як це можна пережити взагалі. Все буде Україна!

– поділився артист.

Дантес в Ірпені / Фото з інстаграм-сторіз

Хто з зірок відвідував звільнені міста